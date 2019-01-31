Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 31 Ocak 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidi ile bir araya geldiği belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 31 Ocak 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidi ile bir araya geldiği belirtildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:59
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 31 Ocak 19 : Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidi ile bir araya geldiği belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a gelen Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in, ziyaretinin sembolik ve özlü olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğunu yazdı.

Apostolakis’ini Yunan Kurmay Başkanı olarak Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini de anımsatan gazete Doğu Akdeniz’deki ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki gelişmelerin, Yunan Savunma Bakanı’nın ziyaretini özlü kıldığını ayrıca Rum Savunma Bakanı ile karşılıklı bilgilendirmede bulunduğunu belirtti.

Gazete özlü olarak hiçbir bir şeyin açıklanmadığını da yazdı.

Habere göre Yunan Savunma Bakanı Apostolakis, Güney Kıbrıs’a yönelik dayanışma, destek ve sevgi mesajı getirdiğini belirtti.

Apostolakis açıklamasında ayrıca, tamamlanmış olan bir dizi önemli ortak faaliyetten de söz etti.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise açıklamasında, Türkiye’nin gerek Ege’de gerekse Güney Kıbrıs’ta “teşebbüs ettiği keskinlikten” ve jeopolitik ortamdan bahsetti.

Angelidis, Türkiye’nin yolundan gitmediklerini, faaliyetlerini izlediklerini ve durumu, birlik içerisinde, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla göğüslemek için hazır olduklarını belirtti.

Angelidis açıklamasında, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Mısır ve İsrail ile yaptığı üçlü işbirliklerinden de söz etti.

(FK/HÖ)    

  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan 70 öğrenci tutuklandı
Uyuşturucudan 70 öğrenci tutuklandı
İmar Bölgeleri Konusunda Rüşvet İddiaları
İmar Bölgeleri Konusunda Rüşvet İddiaları
Unfıcyp Raporu Onaylandı
Unfıcyp Raporu Onaylandı
Türkiye’nin Navtex’leri
Türkiye’nin Navtex’leri
Güney Kıbrıs-fransa Savunma Anlaşması
Güney Kıbrıs-fransa Savunma Anlaşması
Anastasiadis Çipras’la görüştü
Anastasiadis Çipras’la görüştü
Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nden Türkiye'ye Kıbrıs ve doğal gaz çağrısı
Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nden Türkiye'ye Kıbrıs ve doğal gaz çağrısı
Fransa İtalya Ve Güney Kıbrıs Arasında Enerji Ve Savunma Anlaşmaları
Fransa İtalya Ve Güney Kıbrıs Arasında Enerji Ve Savunma Anlaşmaları
Makarios Hastanesinde A tipi gripten bebek ölümü
Makarios Hastanesinde A tipi gripten bebek ölümü
Çipras ile Anastasiadis koordinasyon toplantısı yaptı
Çipras ile Anastasiadis koordinasyon toplantısı yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim