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Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci

Lefkoşa, 29 Haziran 19 : Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar ve barış kutbu olduğunu, bununla birlikte egemenlik haklarının ihlal edilmesini de kabul etmeyeceklerini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci

Lefkoşa, 29 Haziran 19 : Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar ve barış kutbu olduğunu, bununla birlikte egemenlik haklarının ihlal edilmesini de kabul etmeyeceklerini söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:19
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci

Lefkoşa, 29 Haziran 19 : Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar ve barış kutbu olduğunu, bununla birlikte egemenlik haklarının ihlal edilmesini de kabul etmeyeceklerini söyledi.
Alithia gazetesi “Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye’yi Uyarıyor… Yunanistan, Egemenliğinin İhlal Edilmesine İzin Vermeyecek” başlıklı haberinde, Apostolakis’in Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye demecine yer verdi.
Yunanistan ve Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde barışın temeli ve istikrar kutbu olduğunu ve böyle kalacağını ifade eden Apostolakis, bununla birlikte Yunanistan’ın, egemenlik haklarının korunmasında tavizlerde bulunmaya ise istekli olmadığını ifade etti.

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“Barış ve istikrar istediklerini” ifade eden Apostolakis, bununla birlikte “yalnız başlarına ulusal haklarını savunacak pozisyonda olduklarını” da belirtti.
Apostolakis demecinde, Türk-Yunan ilişkileri yanı sıra ABD-Türkiye ilişkilerine de değindi.
(İY/FEZ)                      

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