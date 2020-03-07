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Yunanistan Komünist Partisi Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunuyor

Lefkoşa, 7 Mart 2020 : Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas’ın, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiği haber verildi.

Yunanistan Komünist Partisi Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunuyor

Lefkoşa, 7 Mart 2020 : Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas’ın, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiği haber verildi.

07 Mart 2020 Cumartesi 12:14
Yunanistan Komünist Partisi Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunuyor
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Lefkoşa, 7 Mart 2020 : Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas’ın, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiği haber verildi.
Görüşmede mülteci problemi ile Kıbrıs sorununun ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, Kutsumbas’ın Anastasiadis’i, partisinin, Yunanistan, geniş bölge ve özellikle Ege, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusundaki tezleri konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

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Kutsumbas’ın görüşmede “Geniş bölge, Ege, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki Türk saldırganlığı ve provakasyonlarıyla ilgili ciddi endişelerini ortaya koyduğunu” yazan gazete, Yunanistan Komünist Partisi’nin, Kıbrıs sorununda ise, garantör güçlerin olmadığı bir çözümü desteklediğini ekledi.
(İY/HÖ)                               
 

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