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Yunanistan Kapılarını “kıbrıslılara” Açıyor

LARNAKA VE BAF HAVALİMANLARI YOLCU KABUL ETMEYE HAZIR

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:02
Yunanistan Kapılarını “kıbrıslılara” Açıyor
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LARNAKA VE BAF HAVALİMANLARI YOLCU KABUL ETMEYE HAZIR
Lefkoşa, 30 Mayıs 2020 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Yunanistan Turizm Bakanlığının “Kıbrıs’ın” 15 Haziran’dan itibaren, Atina ve Selanik’e yönelik uçuşlarla, Yunanistan’a ziyaretçi gönderebilecek 29 ülke arasında bulunduğunu açıkladığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla yer verdiği haberinde, yaz aylarının geldiğini, Kıbrıslı Rumların en nihayetinde seyahat edeceğini ve bir yıl daha Yunanistan’ı tercih edeceklerini yazdı.
Seyahat organizatörlerinin, Yunan adalarına yönelik paketlerini açıklamaya başladıklarını yazan gazete, seyahat paketlerinin, 10 Temmuz ve sonrası için sunulmaya başladığını ekledi.
LARNAKA VE BAF HAVALİMANLARI YOLCU KABUL ETMEYE HAZIR
Alithia ve diğer gazetelerde yer alan bir haberde ise, Larnaka ve Baf havalimanlarının yolcu kabul etmeye hazır oldukları ve gerek yolcular, gerek de çalışanlar için gerekli tüm koruma önlemlerinin alınmakta olduğu ifade edildi.

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Rum tarafındaki havalimanlarının 9 Haziran tarihinden itibaren sıkı hijyen önlemleri altında faaliyete başlayacaklarını yazan gazete, havalimanlarına yalnızca yolcular ve havalimanı personelinin girebileceğini kaydetti.
Haberde, yolcu yakınlarının havalimanlarına giremeyeceği ve bu kişilerin dışarıda veya park yerinde beklemesi gerekeceği ifade edildi.
Gazeteye göre Hermes Airports CEO’su Eleni Kalogiru ise, konu hakkında Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, havalimanlarına girişlerde termal kameralar olacağını, aynı zamanda maske ve eldiven kullanımının mecburi olduğunu dile getirdi.
Hermes Airports şirketinin Rum hükümeti sağlık birimleriyle yakın bir işbirliği içerisinde olduğunu da dile getiren Kalogiru, alınmakta olan önlemlerde değişiklik olması durumunda, kendilerinin de önlemlerde buna uygun değişiklikler yapacağını sözlerine ekledi.
(İY/HÖ)                           
 

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