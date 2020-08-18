Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlik ziyaret için Güney Kıbrıs’ta.
Rum radyosunun haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün saat 10:00’da Güney Kıbrıs’a vardı.
(SB/HA)
Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlik ziyaret için Güney Kıbrıs’ta.
Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlik ziyaret için Güney Kıbrıs’ta.
Rum radyosunun haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün saat 10:00’da Güney Kıbrıs’a vardı.