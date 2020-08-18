Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlik ziyaret için Güney Kıbrıs’ta.

Rum radyosunun haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün saat 10:00’da Güney Kıbrıs’a vardı.



Saat 11:00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşen Dendias’ın daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya gelmesi, iki bakanın saat 15:15’de bir basın açıklaması yapması bekleniyor.(SB/HA)