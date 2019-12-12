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Yunanistan’dan Bm’ye Türkiye-libya Mutabakatı Hakkında İki Mektup

MİÇOTAKİS “SOĞUKKANLILIĞIMIZ YANLIŞ ALGILANMASIN. ULUSAL EGEMENLİĞİMİZİ VE HAKLARIMIZI KORUMA İMKAN VE İRADESİNE SAHİBİZ”

Yunanistan’dan Bm’ye Türkiye-libya Mutabakatı Hakkında İki Mektup

MİÇOTAKİS “SOĞUKKANLILIĞIMIZ YANLIŞ ALGILANMASIN. ULUSAL EGEMENLİĞİMİZİ VE HAKLARIMIZI KORUMA İMKAN VE İRADESİNE SAHİBİZ”

12 Aralık 2019 Perşembe 10:23
Yunanistan’dan Bm’ye Türkiye-libya Mutabakatı Hakkında İki Mektup

MİÇOTAKİS “SOĞUKKANLILIĞIMIZ YANLIŞ ALGILANMASIN. ULUSAL EGEMENLİĞİMİZİ VE HAKLARIMIZI KORUMA İMKAN VE İRADESİNE SAHİBİZ”
Lefkoşa, 12 Aralık 19 (.): Yunanistan’ın, Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatı konusunda BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektuplarda, Türkiye’yi “yalan söyleyerek, Doğu Akdeniz’de yeni bir düzen yaratmaya çalışmakla” suçladı.
Fileleftheros “Türk Yalanını Kaydetti” başlıklı haberinde, Yunanistan’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Maria Theofili imzasıyla gönderilen mektuplarda Türkiye’nin Deniz Hukuku anlaşmasına taraf olmamasına karşın,  deniz yetki alanlarının belirlenmesinde adacıkların hiçbir ağırlığı olmaması gerektiği görüşünü ortaya koyarken Libya ile imzaladığı mutabakatta Türk adacık ve kayaklıklarını dikkate aldığı” görüşü ortaya konuldu.
Habere göre, Theofili imzalı mektuplarda, Türk metinlerinde,  kendi iddiasını çürüten bir nokta daha saptandığı öne sürüldü. Türk metinlerinde, Libya ile bir ada devleti olan Malta arasındaki deniz bölgelerini belirleme anlaşmasında,  orta hattın belirlenmesinde Malta’nın büyüklüğünün dikkate alındığına atıf yapıldığı hatırlatılan mektuplarda Malta’nın bir ada devleti olduğunun altı çizildi. 
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelio Petsa mektuplarda, Türkiye-Libya anlaşmasının kötü niyetli olduğu, Deniz Hukuku’nu ihlal ettiği, Türkiye ile Libya’nın deniz bölgelerinin komşu olmadığı, iki ülke arasında deniz sınırı da bulunmadığı, Yunan adacıklarının ve bu adacıkların deniz bölgesi haklarının (MEB ve kıta sahanlığı) dikkate alınmadığına dair Yunan görüşlerinin aktarıldığını açıkladı. Petsa, Libya meclisi tarafından da onaylanmadığına dikkat çektiği bu Türkiye-Libya mutabakatının Yunanistan tarafından tamamen reddedildiğini, geçersiz ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını etkilemeye muktedir olmayan addedildiğini söyledi.
Habere göre, Yunanistan tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen mektupta, Türkiye-Libya mutabakatının BM’de tescil edilmemesi ve Okyanus Konuları ve  Deniz Hukuku Birimi tarafından yayınlanmaması talep edildi. 

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KİRİAKOS MİÇOTAKİS
Aynı gazete “Soğukkanlı Yaklaşımımız Yanlış Algılanmasın” başlıklı haberinde ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Yunanistan’ın Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatına soğukkanlı yaklaşımının “yanlış algılanmaması gerektiği uyarısında” bulunduğunu yazdı.
Habere göre, Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Butsis ile görüşmesinin ardından konuşan Miçotakis “Ulusal egemenliğimizi ve haklarımızı gerektiği zaman koruma imkan ve iradesine sahibiz. Uluslararası toplumun tamamı da bu konuda Yunanistan’ın yanında” dedi.
Miçotakis şöyle devam etti:,
“Unutmayalım ki AB, ABD, Rusya, Mısır ve İsrail (mutabakatı) kınadı. Ülkemizin dünyanın her yerinde çok ve güçlü müttefikleri var. Tekrar ediyorum, her iyi komşuluk ilişkisinin ön şartı olan uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini tekrarlamaktan bıkmayacağız. Bu nedenle ve istikrarla, iyi niyetli diyalogdan yanayız”
(ŞA/FEZ) 
 

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