Yunanistan’da Eğitim Gören Rum Öğrenciler Okullarına Dönüyor

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Yunanistan’da üniversite eğitimi gören Kıbrıslı Rum öğrenciler okullarına dönmeye başlıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan’daki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı Rum öğrencilerin okullarına geri dönmeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve ilk uçağın iki gün sonra, 24 Mayıs tarihinde kalkacağını yazdılar.

Habere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos dün yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum öğrencileri Yunanistan’a götürecek ilk uçağın 24 Mayıs tarihinde kalkacağını duyurdu.



Karusos, Yunanistan’la gerçekleştirilen temasların sonuç verdiğini belirtirken, uçakta bulunacak öğrenci listesinin gönderilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.(SB/ÖK)