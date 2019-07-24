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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 29-30 Temmuz’da Ada’da Olacak

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 : Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, 29-30 Temmuz tarihlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 29-30 Temmuz’da Ada’da Olacak

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 : Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, 29-30 Temmuz tarihlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği belirtildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:54
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 29-30 Temmuz’da Ada’da Olacak

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 : Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, 29-30 Temmuz tarihlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Prodromu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyareti önemli diye nitelendirirken ziyaretin; kritik ve sorunlarla dolu bir dönemde yapılacağına da dikkati çekti.

Miçotakis’in ilk ziyaretini,  Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceğinin de altını çizen Prodromu, bunun, var olan bölünmez birliği ortaya koyduğunu ifade etti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Miçotakis’in, ziyareti sırasında ikili konuların ötesinde Kıbrıs sorunu ve kıta sahanlığı konularına yoğunlaşacağını yazdı.

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Habere göre Miçotakis’e Güney Kıbrıs ziyareti sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Hükümet Sözcüsü de eşlik edecek.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Prodromu yaptığı açıklamada, özellikle müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının aktif olduğu ve ilgili tarafların gayri resmi toplanması hazırlığına ilişkin perspektifin ortaya çıkmasıyla bu kritik dönemde, Yunanistan ile sahip oldukları koordinasyona ilişkin belirli şeylerin zemine koyulması ve uzlaşıların sağlanmasının, büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yunanistan ile birlikte ilerlediklerini çünkü aynı tehlikeyi göğüslediklerini ifade eden Prodromu, Yunanistan’da yeni bir hükümetin söz konusu olduğunu ancak Anastasaidis ve Miçotakis’in birbirlerini tanımaları ve uluslararası arenalarda iş birliği yapmalarına bağlı olarak, bilinmeyen bir hükümet olmadığına da dikkati çekti.

Prodromu, Anastasiadis ve Miçotakis arasındaki görüşmede Türk faaliyetlerine ilişkin gelişmelerin ve ayrıca gerek AB gerekse uluslararası alandaki ortak diplomatik faaliyetlerin değerlendirileceğini söyledi.

Prodromu görüşmede, milli mesele ve ikili konuların da ele alınacağını ifade etti.

Gazete Anastasidis’in, Miçotakis’in ziyaretinin ilk gününde, Miçotakis onuruna yemek vereceğini de yazdı.

(FK/GÜL)

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