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Yunanistan, Mısır ve GKRY’den Atina'da üçlü zirve

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır arasında Atina'da düzenlenen 9. Liderler Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımlandı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 09:37
Yunanistan, Mısır ve GKRY’den Atina'da üçlü zirve

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır arasında Atina'da düzenlenen 9. Liderler Zirvesi'nin ardından ortak bildiride üç taraf arasındaki iş birliğinin devam etmesine karar verildiği, bu kapsamda, merkezi Güney Lefkoşa'da olacak daimi bir sekreterlik kurulmasında hemfikir olunduğu açıklandı.

Bildiride, GKRY ve Mısır arasında elektrik bağlantısı oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandığı ve bu anlaşmanın sadece taraf ülkeler değil, Avrupa'nın da enerji güvenliğine katkı sağlayacağı savunuldu.

Tarafların, gaz arama ve taşımasına yönelik üçlü iş birliğinin sürdürülmesini arzuladıkları belirtilerek, `Hidrokarbon kaynaklarının bulunmasının bölgesel istikrar ve refah için katalizör olacağına inanmaya devam ediyoruz.` ifadesine de yer verildi.

Türk araştırma gemilerinin Kıbrıs Adası yakınlarında yaptıkları sondaj ve sismik araştırmaları tarafların kabul etmediği aktarılan bildiride, Türkiye'nin bölgede `uluslararası hukuka uymayan provokatif eylemlerde bulunduğu` iddia edilerek, buna son verilmesi istendi.

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Bildiride ‘Maraş’ vurgusu

Bildiride, Maraş'ın yeniden açılmasına ilişkin olarak atılan adımlar eleştirilirken, Libya, Suriye, göç sorunu, iklim krizi, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan elektrik bağlantısına ilişkin anlaşma ve salgın gibi konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, `Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki komşularına bakışının bölgede barış için bir tehdit olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığını` ileri sürdü.

"İki devletli çözümden yana değiliz"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise elektrik ve doğal gaz alanında taraflar arasında öngörülen iş birliğine vurgu yaparak, sıvılaştırılmış doğal gazın Mısır üzerinden Yunanistan, Balkanlar ve Orta Avrupa'ya ulaştırılmasını arzuladıklarını söyledi.

Ortak basın toplantısında Kıbrıs meselesine vurgu yapan GKRY Lideri Nikos Anastasiadis ise iki devletli çözümden yana olmadıklarını söyledi.

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