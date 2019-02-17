Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın kitabı

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Dışişleri Bakanı’yken yazdığı; “Kıbrıs 2015-2018. Kıbrıs Sorununu Değiştiren Üç Yıl. Müdahale Hakları ve Garantiler Olmaksızın Normallik İçin Mücadele” isimli Kıbrıs sorunu temalı kitaptaki ayrıntılara yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca Yunanistan esi Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, çarşamba günü, Lefkoşa Üniversitesi’ni, “Cine Studio” merkez binasında düzenlenecek olan etkinlikle, kitabını tanıtacağını yazdı.

Habere göre, Kocias’ın yanı sıra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, eski Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis ve gazeteci Kostas Venizelos da etkinlik çerçevesinde kitap hakkında konuşma yapacak.

Kocias, 21 Şubat’ta ise Kıbrıs Avrupa Üniversitesi’nde “Yunan Dış Politikasının Hedefleri ve İlkeleri” konulu konferans verecek.

Gazete, Kocias’ın, “Güvenlik” başlığına ilişkin, pratik uygulama önerileriyle birlikte “bütünlüklü öneri sunan ilk Yunanistan Dışişleri Bakanı olduğuna” dikkati çekerken Kocias’ın, “Kıbrıs’ta, işgalin kaldırılması, bağımsız kalması ve normal bir ülke olması gerekliliğini de müdahil tarafların önüne koyduğunu” belirtti.

Gazete “normal ülke” ifadesinin, BM Genel Sekreteri tarafından da benimsendiğini yazdı.

Kocias’ın bu inisiyatifinin başladığını ancak özellikle dost siyasi ortamda gelişme kaydetmediğini yazan gazete bunun karşısında sadece Ada’daki varlığını garanti altına almak isteyen Türkiye’nin değil, o dönemdeki Amerikan hükümetinin de bulunduğunu, o dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland’ın Atina ve Lefkoşa’ya yönelik telefonlarının, bu girişimi sonlandırmadığını da belirtti.

Kocias’ın kitabında, o dönemin, gelişmelerinin, müdahalelerinin, kamuoyu önündeki açıklamalarının yanı sıra, perde gerisindeki faaliyetlerinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümetlerinin yoğun tepkisine yol açan, o dönemin BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye gönderdiği mektupların da yer aldığını belirten gazete, Eide’nin rolüne ilişkin mektupların biri hariç BM Genel Sekreteri’ne de gönderildiğini yazdı.

Habere göre Kocias, Eide’ye gönderdiği 29 Temmuz 2015 tarihli mektubunda Yunanistan’ın, süreç ve Güvenlik başlığına ilişkin pozisyonunu “netleştirdi”.

Kocias, BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği 30 Temmuz 2016 tarihli mektubunda ise Eide’ye yönelik şikayetlerde bulundu.

Kocias, kitabında Eide’nin rolüne ilişkin olarak, “ Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerde ve özellikle iki uluslararası konferansta, özel bir sorun ortaya çıktı: BM Genel Sekreteri’nin aksine şahsi danışmanı, müzakerelerin iyi hazırlanmasına katkı sağlamazken, Kıbrıs’ın askeri işgal ve garantiler sorununun, Kıbrıs sorununun çözümündeki ağırlığını ve önemini de anlamadı” ifadesini kullandı.