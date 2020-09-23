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Yunanistan Cumhurbaşkanı ziyaretlerini tamamladı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellarapulu, dün çeşitli yerlere yaptığı ziyaretlerle birlikte Güney Kıbrıs ziyaretini tamamladı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:51
Yunanistan Cumhurbaşkanı ziyaretlerini tamamladı
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellarapulu, dün çeşitli yerlere yaptığı ziyaretlerle birlikte Güney Kıbrıs ziyaretini tamamladı.

Fileleftheros gazetesi Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellarapulu’nun dün, Yunan Askeri Mezarlığı, Hapishanedeki Gömülü EOKA’cı Mezarlığı, ELDİK kışlasını ziyaret ederek ölenlerin anısına çelenk koyduğunu yazdı.

Habere göre Yunanistan Cumhurbaşkanı ayrıca Güney Lefkoşa’daki Yeşil Hat’ta da gezinti yaptı.

Yunan Cumhurbaşkanı, Hapishanedeki Gömülü EOKA’cı Mezarlığı’nda yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’”ın özgürlüğü için hayatını kaybedenleri anarken bu kişilere yönelik borçlarının, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve Türk “işgalinin” sonlandırılması için mücadele etmek olduğunu da söyledi.

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Sakellarapulu’ya burada Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti eşlik etti.

Yunan Cumhurbaşkanı daha sonra Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis tarafından karşılandığı Yunan Askeri Mezarlığını ziyaret etti.

Burada Rum Savunma Bakanı tarafından, 1974’te yaşananlarla ilgili olarak bilgilendirilen Yunan Cumhurbaşkanı Sakellarapulu, burada çelenk koydu ve orada konuşlandırılan “Noratlas” benzeri uçağı ziyaret etti.

Gazete Sakellarapulu’nun ayrıca Kakopetria’da bulunan tarihi Ay.Nikolau tis Stegis Kilisesi’ni de ziyaret ettiğini yazdı.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 13:09
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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