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Yunanistan Cumhurbaşkanı Güney’de

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu dün resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a giderek temaslarda bulundu.

22 Eylül 2020 Salı 12:06
Yunanistan Cumhurbaşkanı Güney’de
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu dün resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a giderek temaslarda bulundu.
Politis ve diğer gazeteler, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun ilk yurt dışı ziyaretini dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiğini, iki günlük ziyaretin ilk gününde Sakellaropulu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Başpiskopos II. Hrisostomos’la görüştüğü, Rum meclisinde bir konuşma yapmasının ardından Anastasiadis tarafından onuruna verilen yemeğe katıldığını yazdılar.
Gazete, Sakellaropulu’nun dün akşam onuruna verilen yemekte yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Türkiye’nin “tehditlerini sona erdirmesi” koşuluna bağlı olduğunu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “bu tehditlere boyun eğmesinin söz konusu olmadığını” söylediğini yazdı.
Sakellaropulu, “Kıbrıs sorununun bir uluslararası ve AB sorunu olduğunu, çözümü ve müzakere zeminin ise BM olduğunu” belirterek “müzakerelerin yeniden başlamasının şartının ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve egemenlik haklarına yönelik yeni Türk ihlallerinden kaçınılması ile herkesin, Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde çözüm bulunması taahhüdüne bağlı kalması olduğunu” iddia etti.
Çözüm için Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri müdahale haklarının kaldırılması ile Türk askerinin adadan çekilmesi gerektiğini “anlaşılabilir bir şart olduğunu” savunan Sakellaropulu, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın uluslararası hukuka bağlı oldukları iddiasını yineledi.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise konuşmasında, “doğrudan ve kararlı bir diyaloga girmeye hazır olduklarını” iddia ederek “Kıbrıs’ın, kabul edilemez mevcut durumdan kurtulması ve gerçekten bağımsız, yabancı askerlerden tamamen arınmış, herhangi bir üçüncü ülkenin garantörlüğünün olmadığı, egemen ve çağdaş bir devlet yaratılmasını sağlayacak uzlaşılmış bir çözüm temelinde, BM’nin ilgili kararlarına ve AB hukukuna uygun biçimde yeniden birleşmesini sağlayacak diyaloga hazır olduklarını” söyledi.
Fileleftheros gazetesi ise, konuya ilişkin haberini: “Güçlü Mesajlar” başlığı altında verdiği haberinde, Sakellaropulu’nun dün adaya gelişi sonrasında Anastasiadis’le yaptığı görüşmede Türkiye’nin faaliyetleri, Kıbrıs sorunu, kapalı bölge Maraş, kaçak göç gibi konuları ele aldıklarını yazdı.

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Anastasiadis ve Sakellaropulu’nun açıklamalarına geniş yer veren gazete, Yunan Cumhurbaşkanı’nın dün akşam Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmaya da kısaca yer verdi.
Sakellaropulu konuşmasında özetle, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması için “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den kasıtlı olarak yarattığını iddia ettiği gerginliğin sona ermesi koşuluna bağlı olduğunu” yineledi.
Gazete ayrıca, Sakellaropulu’nun dün Rum siyasi parti başkanlarıyla da görüştüğünü aktardı.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Sakellaropulu: Kıbrıs-Yunanistan Tek Cephe – Kıbrıs Sorununun Çözümü Müzakerelerinin Başlaması Gerilimin Azalmasına Bağlı”.
Haravgi: “Yunanistan Müzakerelerin Kaldığı Yerden Devamını Desteklemeye Hazır”.

 

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Son Güncelleme: 22.09.2020 12:53
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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