Yunan Piyasasında Yurt Dışından Gelen Patatesler Kıbrıs Patatesi Şeklinde Satılıyor

Lefkoşa, 31 Ocak 20 : Yunanistan’a Fransa ve Fas’tan gelen ve Yunanistan’ın kendisinin ürettiği patateslerin, piyasada “Kıbrıs” patatesi şeklinde satıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs patatesinin taklit edilmesi olayının, Güney Kıbrıs’taki patates üreticilerinin finansal açıdan diz çökmesine neden olduğunu yazdı.

Habere göre Yunan piyasasında, Kıbrıs patatesi şeklinde, yurt dışından gelen ve Yunanistan’ın kendisinin ürettiği patateslerin satılması olayı, Rum Tarım Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Rum Tarım Bakanı, patates üreticilerine, tüccarlara ve tarım örgütlerine, konuyu Yunan mevkidaşına ilettiği ve konunun çözümü için gerekli faaliyetlerin yürütüleceği yönünde kendisine teyitte bulunulduğu konusunda bilgi verdi.

(FK/ÖK)