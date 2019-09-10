Yunan Meclis Başkanı Geliyor

Lefkoşa, 10 Eylül 19 : Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas’ın, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas’ın, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in daveti üzerine, resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın akşam Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Habere göre Tasulas, temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Başpiskopos II.Hrisostomos tarafından kabul edilecek.



Tasulas ayrıca Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve siyasi parti başkanlarıyla da ayrı görüşmelerde bulunacak.Gazete ,Yunanistan Meclis Başkanı Tasulas’un, Rum Meclisi’nde konuşma yapmasının da beklendiğini yazdı.(FK/ÖK)