Yunan Ayaklanması Yıldönümünü Kutlama Hazırlıkları

Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Rum Bakanlar Kurulu’nun Yunan ayaklanmasının 200’üncü yıldönümü nedeniyle bir dizi kutlama etkinliği düzenlenmesine karar verdiği, bununla bağlantılı olarak da Rum Eğitim Bakanlığı’na verilecek etkinlik programını düzenleyecek bir kurul oluşturulduğu haber verildi.

Alihtia’nın haberine göre Rum Bakanlar Kurulu’nun 27 Şubat tarihli kararı uyarınca, Eğitim Bakanlığı’na sunulacak etkinlik programını oluşturacak kurulun başına Atina Üniversitesi öğretim görevlisi ve eski Eğitim Bakanı Yeorgios Babiniotis atandı.

Diğer komite üyeleri ise şöyle:

“Kıbrıs Üniversitesi” Tarih ve Arkeoloji fakültesi eğitim görevlisi Petros Papapoliviu,



“Kıbrıs Edebiyat ve Sanat Akademisi mensubu Kiriakos Haralambidis, eğitimci-yazar Kikas Olimpiu, Baf-Neapolis Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi öğretim görevlisi Yorgos Yeorgis,Peridi Vakfı başkanı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki 9 şubesinin kurucusu Dimitris Pieridis,Rum Senfoni Orkestrası Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve “Kıbrıs Üniversitesi Bizans ve Yeni Yunan Dilleri Bölümü öğretim görevlisi Marinos Purguris, “Frederick Üniversitesi” rektörü ve eski Eğitim ve Kültür Bakanı Yorgos Dimosthenus, “Korfu İnio Üniversitesi öğretim görevlisi, piyanisti Edebiyat ve Sanat Bilimleri Akademisi üyesi Eleni Muzala”

Habere göre Rum Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos Pandelis de komite çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılacak.

(ŞA/HA)

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