Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Antropoloji Laboratuvarını Ziyaret Etti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi bugünkü haberinde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun ziyaretlerine yer vermeye devam etti.

Habere göre, Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ederek çalışmaları yakından izleyen Sakellaropulu, yapılan çalışmalardan etkilendiğini belirtti.

Sakellaropulu ayrıca açıklamasında ayrıca kayıp yakınlarının, yakınlarının akıbetine ilişkin net bir görüntüye sahip olması için çalışmaların hızlanması temennisinde de bulundu.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki kayıplar komiteleriyle görüştüğünü söyleyen Sakellaropulu, laboratuvarın çalışmalarının önemini vurgulayarak insanların, yakınlarının akıbetini, nerede gömülü olduğunu bilmesi ve bir mezara sahip olma hakkına da sahip bulunduğunu belirtti.

Sakellaropulu, hemen hemen 50 yılın geçtiğini, her geçen günle birlikte her şeyin zor olması nedeniyle çalışmaların hızlanması gerektiğini ifade etti.



Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Sakellaropulu’nun, sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu ile de görüştüğünü yazdı.Habere göre Sakellaropulu, görüşme sırasında, Yoannu’ya; Yunanistan’ın değişmeyen isteğinin, Kıbrıs’taki “Türk işgalinin” sonlandırılması olduğunu iletti.Yoannu ise görüşmede, Yunan Cumhurbaşkanı’na Maraş sorunundaki son gelişmeler, Türkiye’nin, kapalı Maraş bölgesini sözde “kolonize etmesine” ilişkin faaliyetleri konusunda bilgi verdi.