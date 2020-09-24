banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
457.914
DOLAR
7.6705
STERLİN
9.8538
EURO
8.9323
Kıb-Tek hurda araçlara mı kaldı!
Kıb-Tek hurda araçlara mı kaldı!
Bravo El-Sen
Bravo El-Sen
Ersin Tatar Fahrettin Koca’yı çatır çatır kullandı
Ersin Tatar Fahrettin Koca’yı çatır...
Arıklı adaylıktan çekilir mi?
Arıklı adaylıktan çekilir mi?
banner376

Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Antropoloji Laboratuvarını Ziyaret Etti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ettiği belirtildi. 

24 Eylül 2020 Perşembe 11:55
Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Antropoloji Laboratuvarını Ziyaret Etti
banner337
banner351

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ettiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi bugünkü haberinde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun  ziyaretlerine yer vermeye devam etti. 
Habere göre, Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ederek çalışmaları yakından izleyen Sakellaropulu, yapılan çalışmalardan etkilendiğini belirtti. 
Sakellaropulu ayrıca açıklamasında ayrıca kayıp yakınlarının, yakınlarının akıbetine ilişkin net bir görüntüye sahip olması için çalışmaların hızlanması temennisinde de bulundu.
Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki kayıplar komiteleriyle görüştüğünü söyleyen Sakellaropulu, laboratuvarın çalışmalarının önemini vurgulayarak insanların, yakınlarının akıbetini, nerede gömülü olduğunu bilmesi ve bir mezara sahip olma hakkına da sahip bulunduğunu belirtti. 
Sakellaropulu,  hemen hemen 50 yılın geçtiğini, her geçen günle birlikte her şeyin zor olması nedeniyle çalışmaların hızlanması gerektiğini ifade etti. 

banner341
SAKELLAROPULU-YOANNU GÖRÜŞMESİ 
Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Sakellaropulu’nun, sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu ile de görüştüğünü yazdı.
Habere göre Sakellaropulu, görüşme sırasında, Yoannu’ya; Yunanistan’ın değişmeyen isteğinin, Kıbrıs’taki “Türk işgalinin” sonlandırılması olduğunu iletti. 
Yoannu ise görüşmede, Yunan Cumhurbaşkanı’na Maraş sorunundaki son gelişmeler, Türkiye’nin, kapalı Maraş  bölgesini sözde “kolonize etmesine” ilişkin faaliyetleri konusunda bilgi verdi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 24.09.2020 13:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflıx’ten Rum Merkezi Cezaevi’ne ilgi
Netflıx’ten Rum Merkezi Cezaevi’ne ilgi
Güney Kıbrıs’taki besi hayvanı rakamları
Güney Kıbrıs’taki besi hayvanı rakamları
AB zirvesinin ertelenmesi, diplomasiye zaman kazandırdı
AB zirvesinin ertelenmesi, diplomasiye zaman kazandırdı
Haciavraam: “Omorfo pazarlık konusu değil”
Haciavraam: “Omorfo pazarlık konusu değil”
Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum Üye Pantelidis’in Açıklamaları
Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum Üye Pantelidis’in Açıklamaları
Larnaka’daki Koronavirüs Vakalarının Artması Nedeniyle Alarm
Larnaka’daki Koronavirüs Vakalarının Artması Nedeniyle Alarm
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısında artış
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısında artış
Koronavirüs Vakalarında Artış Görülen Larnaka’da Yarın İtibarıyla Bir Dizi Tedbir Hayata Geçiriliyor
Koronavirüs Vakalarında Artış Görülen Larnaka’da Yarın İtibarıyla Bir Dizi Tedbir Hayata Geçiriliyor
Güney’de uyuşturucu kullanımında artış
Güney’de uyuşturucu kullanımında artış
Baf Belediye Başkanı'ndan Kıbrıs Türk Malları konusunda açıklama
Baf Belediye Başkanı'ndan Kıbrıs Türk Malları konusunda açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim