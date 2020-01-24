Yunan Binbaşı Katsanis’in kalıntıları Yunanistan’a gönderilecek

Lefkoşa, 24 Ocak 20 (.): Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) 33’üncü Komando Birliği’nin 21 Temmuz 1974’te St. Hilarion’a saldırısı sırasında çıkan çatışmada ölen Birlik Komutanı Binbaşı Yorgos Katsanis’in 2017’de ulaşılan kalıntıları, Yunanistan’a iade ediliyor.

Politis’in haberine göre, ölümünün ardından korgenerallik rütbesine yükseltilen binbaşı Katsanis’in kalıntıları, Kayış Şahıslar Komitesi ekiplerinin 2017’deki kazıları sırasında bulundu ve kimliği, ABD’de yapılan DNA testinde birkaç gün önce belirlendi.

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Katsanis’in Yunanistan’daki ailesi ile irtibata geçti ve Yunan binbaşının doğum yeri olan Serres’te gömülmesi arzusunda olduğunu öğrendi. Aileye Rum yönetiminin taziye ve teşekkürlerini ileten Fotiu, kalıntıların aileye teslim edilmesi için gerekli prosedürlerin derhal başlatılacağını söyledi.

(ŞA/GÜL)