banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kargo paketinde uyuşturucu
KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU
Önce van araca sonra elektrik direğine çarparak durabildi
KORKUTAN KAZA
banner307
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

Yorgos Vasiliu İle Söyleşi

Lefkoşa, 4 Ağustos 19 : Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözüm ihtimalinin, binde bir bile olmadığını savundu.

Yorgos Vasiliu İle Söyleşi

Lefkoşa, 4 Ağustos 19 : Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözüm ihtimalinin, binde bir bile olmadığını savundu.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:02
Yorgos Vasiliu İle Söyleşi

Lefkoşa, 4 Ağustos 19 : Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözüm ihtimalinin, binde bir bile olmadığını savundu.
Rum Yönetimi eski Başkanı Vasiliu, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunuyla alakalı gelişmeler hakkında konuştu.
Vasiliu, Rum tarafının, geçen iki yıl zarfında “acele etmedikleri” şeklinde mesaj göndermesinin kendisini endişelendirdiğini belirtirken, özlü olarak da bu iki yıl hiçbir şey yapmadıklarını vurguladı.
Staükonun, hiçbir zaman aynı kalmadığını ve sürekli değiştiğini savunan Vasiliu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde olanlar, Maraş ile ilgili gelişmeler ve UNFICYP’in kalması gibi değişikliklerden örnekler verdi. 
Doğal gaz konusunun müzakere masasına girip girmediği şeklindeki soru üzerine ise bunun, görüşme konusu olarak teşkil edilmemesi gerektiğini savunan Vasiliu, doğal gazın çözümün sonucunu oluşturması gerektiğini ifade etti. 

banner317
Liderlerin gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin olarak Vasiliu, bu görüşmenin başarı sağlaması gerektiğini belirtirken liderlerin ne söyleyeceklerinin öneme sahip olduğunu, BM Genel Sekreteri’nin liderleri özlü bir müzakereye çağırma kararı alıp almayacağının, liderlerin ne söyleyeceğinin belirleyeceğini de söyledi. 
Görüşmeye kendisinin gitmesi durumunda ne söylerdi şeklindeki soru üzerine Vasiliu, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, “yeteri kadar görüştüklerini, tüm bu yıllarda çeşitli konularda anlaşamadıklarını, ancak kaygılarının, geleceği nasıl garanti altına alacaklarının olması gerektiğini, müzakerelerin iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde yapılması gerektiğini” söylerdim dedi. 
Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm takviminin olup olmadığı sorusuna ise Vasiliu, bunun var olduğunu, BM Genel Sekreteri’nin Kasım ayına kadar Kıbrıs sorununda olan ilerleme konusundaki raporunu ileriye götürmek zorunda olduğunu, raporu temelinde UNFICYP kararının da çıkacağını ifade etti. 
Vasiliu, sözlerinin devamında o zamana kadar olumlu sonuca varmamaları durumunda  ise o zaman UNFICYP’in kalacağını garanti edebilecek bir kimsenin olmayacağını söyledi.  
(FK/HÖ) 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prodromu: “Anastasiadis Akıncı ile istişare etmek istiyor”
Prodromu: “Anastasiadis Akıncı ile istişare etmek istiyor”
Akansoy: “Anastasiadis yanlış taktik izliyor”
Akansoy: “Anastasiadis yanlış taktik izliyor”
Kiprianu: “Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin endişelerini gidermeliyiz”
Kiprianu: “Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin endişelerini gidermeliyiz”
Liderler görüşmesinde “sıcak patatesli”  gündem...
Liderler görüşmesinde “sıcak patatesli”  gündem...
Simerini'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili anketi
Simerini'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili anketi
Güney Kıbrıs’ın enerji faaliyetleri
Güney Kıbrıs’ın enerji faaliyetleri
Cumhurbaşkanı Akıncı KİPE’ye demeç verdi
Cumhurbaşkanı Akıncı KİPE’ye demeç verdi
Kiprianu Anastasiadis'i uyardı
Kiprianu Anastasiadis'i uyardı
Rum hayvan besicileri ve zirai örgütlerden çağrı
Rum hayvan besicileri ve zirai örgütlerden çağrı
Anastasiadis’ten somut hareket bekleniyor
Anastasiadis’ten somut hareket bekleniyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim