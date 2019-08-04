Yorgos Vasiliu İle Söyleşi

Lefkoşa, 4 Ağustos 19 : Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözüm ihtimalinin, binde bir bile olmadığını savundu.

Rum Yönetimi eski Başkanı Vasiliu, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunuyla alakalı gelişmeler hakkında konuştu.

Vasiliu, Rum tarafının, geçen iki yıl zarfında “acele etmedikleri” şeklinde mesaj göndermesinin kendisini endişelendirdiğini belirtirken, özlü olarak da bu iki yıl hiçbir şey yapmadıklarını vurguladı.

Staükonun, hiçbir zaman aynı kalmadığını ve sürekli değiştiğini savunan Vasiliu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde olanlar, Maraş ile ilgili gelişmeler ve UNFICYP’in kalması gibi değişikliklerden örnekler verdi.

Doğal gaz konusunun müzakere masasına girip girmediği şeklindeki soru üzerine ise bunun, görüşme konusu olarak teşkil edilmemesi gerektiğini savunan Vasiliu, doğal gazın çözümün sonucunu oluşturması gerektiğini ifade etti.



Liderlerin gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin olarak Vasiliu, bu görüşmenin başarı sağlaması gerektiğini belirtirken liderlerin ne söyleyeceklerinin öneme sahip olduğunu, BM Genel Sekreteri’nin liderleri özlü bir müzakereye çağırma kararı alıp almayacağının, liderlerin ne söyleyeceğinin belirleyeceğini de söyledi.Görüşmeye kendisinin gitmesi durumunda ne söylerdi şeklindeki soru üzerine Vasiliu, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, “yeteri kadar görüştüklerini, tüm bu yıllarda çeşitli konularda anlaşamadıklarını, ancak kaygılarının, geleceği nasıl garanti altına alacaklarının olması gerektiğini, müzakerelerin iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde yapılması gerektiğini” söylerdim dedi.Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm takviminin olup olmadığı sorusuna ise Vasiliu, bunun var olduğunu, BM Genel Sekreteri’nin Kasım ayına kadar Kıbrıs sorununda olan ilerleme konusundaki raporunu ileriye götürmek zorunda olduğunu, raporu temelinde UNFICYP kararının da çıkacağını ifade etti.Vasiliu, sözlerinin devamında o zamana kadar olumlu sonuca varmamaları durumunda ise o zaman UNFICYP’in kalacağını garanti edebilecek bir kimsenin olmayacağını söyledi.(FK/HÖ)