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Yorgos Kumas: “KTFF Cas’a başvuramaz”

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Yorgos Kumas: “KTFF Cas’a başvuramaz”

Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

24 Ocak 2020 Cuma 10:14
Yorgos Kumas: “KTFF Cas’a başvuramaz”

Politis gazetesi, KOP Başkanı Kuma’nın, KTFF’nin CAS’a başvuruda bulunma kararı hakkında gazeteye yapmış olduğu açıklamalara yer verdi. 
Habere göre, Kuma, Kıbrıs Türk Federasyonu’nun, resmi devlet federasyonu olarak tanınmadığı için CAS’a başvurmasının mümkün olmadığını iddia etti. 
UEFA’nın her ülkede sadece bir tane federasyonu tanıdığını savunan Kuma, başvuru yapılsa dahi, bunun düşeceğini çünkü UEFA’nın yetkili organ olarak, izinlerini almak adına bunları kendilerine yönlendireceğini ve bunun da mümkün olmadığını savundu.

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Kuma, federasyonun kuruluşuna ilişkin 2013 yılından beridir talep ettikleri belge ve KOP’a dahil olmadan taleplerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını da ileri sürdü. 
Gazete haberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konuyla ilgili basına yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi. 

 

Son Güncelleme: 24.01.2020 13:36
Anahtar Kelimeler:
Yorgos Kumas
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