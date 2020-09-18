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Yorgos Gavriil’in eserlerinin kopardığı gürültü sürüyor

Tarihi ve dinî kişilikleri farklı bir yaklaşımla resimleyen sanatçı Yorgos Gavriil’in eserlerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine kopan gürültü artarak devam ediyor.

18 Eylül 2020 Cuma 10:33
Yorgos Gavriil’in eserlerinin kopardığı gürültü sürüyor
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Tarihi ve dinî kişilikleri farklı bir yaklaşımla resimleyen sanatçı Yorgos Gavriil’in eserlerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine kopan gürültü artarak devam ediyor.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, aynı zamanda okul müdürü de olan Gavriil’in eserlerini “küfür ifadesi” olarak niteleyip, görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Gavriil taraftarları ise Rum Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan kovuşturmaya karşı bugün protesto eylemi düzenliyor.

“ÇIPLAK FOTOĞRAF VEREN KENDİSİ OLSAYDI HİÇBİR ŞEY DEMEZDİM”

Politis’in haberine göre katıldığı RİK’in bir programında eğitimci-sanatçı Gavriil hakkında “aforistik”  konuşan II. Hrisostomos, “Eğitimcinin sanatında beni en çok rahatsız eden Tanrı’ya hakaret etmesidir. Kıyafetlerini çıkartan ve çıplak fotoğraf veren kendisi olsaydı, hiçbir şey demezdim. En çok polisi arar, Eğitim Bakanlığı’na bilgi verirdim. Ama Hz. İsa’yı bu konuma sokamaz” dedi. Okul müdürü de olan Gavriil’in ahlakı koruması da gerektiğini, eserlerinde ifade özgürlüğü sınırlarını fersah fersah aştığını ve bu noktada başarısız olduğunu söyledi ve görevden uzaklaştırılması talebini yineledi.

OELMEK (Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası) resmî bir açıklama yapmaktan kaçınarak, öğretmenlerin lehtar ve aleyhtar olarak ikiye bölünebileceği zor bir mesele olduğuna işaret etmekle yetindi.

“THE JUSTICE PROJECT” EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ YAPACAK

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Yorgos Gavriil taraftarı “The Justice Projeckt” isimli grup üyeleri, Rum Eğitim Bakanlığı’nın, hakkında başlattığı kovuşturmayı protesto için bugün 14.00-15.00 saatleri arasında Bakanlık önünde protesto eylemi düzenleyecek. Protestocular, görüşlerini sosyal medya paylaşımlarında “ifade özgürlüğü en temel insan haklarındandır, tartışma kaldırmaz” ifadesiyle dile getirdi.

GAVRİİL “MAHVEDENLERİ ONURLANDIRDIĞIMIZ, BAŞRAHİPLERİN KRALLAR GİBİ YAŞADIĞI BİR ÜLKE…”

Haravgi’ye göre “neyi araştıracaklar? Eserlerim kamuya açık” diyen Yorgos Gavriil, “ülkeyi mahvedenleri onurlandırdığımız ve başrahiplerin krallar gibi yaşadığı bir ülkede bu yapılan ikiyüzlülüktür” ifadelerini kullandı, eserleri ile Tanrı’ya küfrettiği iddiasını reddetti.

AKEL ise sanatçının eserlerinin eleştirilebileceğini ancak “demokratik bir ülkede herhangi bir sanatçının kovuşturulması, uzaklaştırılması ve susturulmasının talep edilmesinin akıl almaz olduğu” görüşünü ortaya koydu.

DİSİ’YE CHARLIE HEBDO HATIRLATMASI

DİSİ’nin 2015’te Hz Muhammed’in karikatürünü yayınlayan “Charlie Hebdo’ya yönelik saldırıda DİSİ’nin ikiyüzlülük edemeyeceğini açıklamasına rağmen şimdi Gavriil hakkında araştırma ve kovuşturma istediğine dikkat çeken AKEL, “hükümet ve DİSİ her kritik meselede en tutucu ve karanlık çevrelerle örtüşüyor” ifadesini kullandı.

Alithia haberi “Eğitimci-Sanatçının Tartışmalı Tabloları… Tartışma, Lehtarlar ve Aleyhtarlar Büyüyor… Başpiskopos: Eğitimci Başarısız Oldu-AKEL DİSİ’yi ‘Bağıran İkiyüzlülükle’ Suçladı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

(ŞA/GÜL)

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Son Güncelleme: 18.09.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
Yorgos Gavriilin EserleriRum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos
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