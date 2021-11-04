Yoannu: "Kıbrıs’ta UNFICYP'nin varlığı gerekli"

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilci Vekili Poli Yoannu’nun, BM Genel Kurulu “Özel Siyaset ve Dekolonizasyon Komitesi” (4’üncü komite) toplantısına katılarak yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Yoannu, BM barış operasyonlarını biçimlendiren kararların, yerdeki duruma göre alınması ayrıca Maraş olayında olduğu gibi “yasa dışı faaliyetlerin sonucu olarak oldu bittiler yaratılmasının” önlenmesi gerektiğini savundu.



Yoannu, BM’nin barış operasyonlarından söz ederek UNFICYP’in kabul eden ülke olarak, bir bölümünün yabancı ülke işgali altında olduğu sürece UNFICYP’in varlığını zorunlu olarak gördüklerini ifade ettiYoannu, UNFICYP’in katkısının, güvenlik durumunun istikrarını, barışçıl sürecin yapılmasına olanak tanıyan ortamın yaratılmasını yansıttığını da belirtti.