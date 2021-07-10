Yine bir göçmen dramı

Güney Kıbrıs’ta, Dillirga bölgesine dün sabah Suriyeli 18 düzensiz mültecinin daha ulaştığı, devam eden bu akış nedeniyle bölgenin “kaynayan kazan” olduğu bildirildi.

Fileleftheros daha önce düzensiz mültecilere insanî ve yardımsever davranan bölge sakinlerinin, bölgelerine mülteci akışının sıklaşması nedeniyle artık bundan vazgeçtiklerini ve bu konuda “gereken tavrı sergilemediği” gerekçesiyle Rum yönetiminden memnuniyetsizlik dile getirdiklerini yazdı.