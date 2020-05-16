Yılın İlk Çeyreğinde Ekonomi Yüzde 1,3 Daraldı

Lefkoşa, 16 Mayıs 20 (.): Rum İstatistik Dairesi ve Eurostat tarafından dün açıklanan veriler Rum ekonomisinin yılın ilk üç ayında yüzde 1,3 daraldığını gösteriyor.

Haravgi’nin “Koronavirüs Nedeniyle Üç Ayda Ekonomi Yüzde 1,3 Daraldı… Benzer Görüntü 2013’teki Tıraşlama Sonrasında Da Meydana Geldi” başlıklı haberine göre, 2020’nin ilk üç ayında Rum ekonomisi yüzde 1,3 daraldı.

2019’un aynı döneminde kalkınma hızı yüzde 1.4, aynı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.4, üçüncü çeyreğinde 0.5 ve son çeyreğinde de yüzde 0.8 olmuştu.

Gazeteye göre Eurostat verileri Ocak-Mart 2020 döneminde ticari açığın 1 milyar 400 milyon Euro’ya uylaştığını gösteriyor bir önceki yılın aynı döneminde ticari açık 1 milyar Euro idi.

(ŞA/FEZ)

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