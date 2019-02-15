Yılda 480 Yeni Prostat Kanseri

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Rum tarafında her yıl yaklaşık 480 yeni prostat kanseri saptanıyor.

Alithia’ya göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, yılda 480 civarında yeni prostat kanseri saptandığını açıklamasını; “Europa Uomo Cyprus” tarafından, prostat kanserine dikkat çekmek maksadıyla 24 Şubat’ta gerçekleştireceği “gevşek kravat haftası” etkinliği için dün düzenlenen basın toplantısında yaptı.

(ŞA/HA)

