Yeşil Hat Tüzüğü’nün Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebine Yanıt

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 : Rum İşçi Konfederasyonu SEK’in, “haksız rekabet” ve “bazı şeylerin doğru işlememesi” gerekçeleriyle Yeşil Hat Tüzüğü’nün yeniden gözden geçirilmesini talep ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, SEK’in bu çağrısına Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) tarafından yanıt verildiğini ve bu konunun siyasi bir konu olup, herhangi bir değişiklik yapılacaksa, AB üyesi tüm ülkelerin onayını gerektirdiğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Rum Hükümeti’nin bu konuyu tartışmadığını ve bu konunun hükümeti meşgul etmediğini söyledi.



(GE/HA)****************