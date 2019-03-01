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Yeşil Hat Tüzüğü’nün Gerekleri Yerine Getirilmeden Güneye Geçirilmeye Çalışılan Domates Ve Sebze Ele Geçirildi

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Rum gümrük memurlarının, birkaç gün önce Metehan sınır kapısında tespit ettiği ayrellilerden sonra, Rum plakalı bir kamyonla, Yeşil Hat Tüzüğü’nün gerekleri yerine getirilmeden Güney Kıbrıs’a geçirilmeye çalışılan domates ve sebze ele geçirdiği bildirildi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün Gerekleri Yerine Getirilmeden Güneye Geçirilmeye Çalışılan Domates Ve Sebze Ele Geçirildi

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Rum gümrük memurlarının, birkaç gün önce Metehan sınır kapısında tespit ettiği ayrellilerden sonra, Rum plakalı bir kamyonla, Yeşil Hat Tüzüğü’nün gerekleri yerine getirilmeden Güney Kıbrıs’a geçirilmeye çalışılan domates ve sebze ele geçirdiği bildirildi.

01 Mart 2019 Cuma 11:08
Yeşil Hat Tüzüğü’nün Gerekleri Yerine Getirilmeden Güneye Geçirilmeye Çalışılan Domates Ve Sebze Ele Geçirildi


Lefkoşa, 1 Mart 19 : Rum gümrük memurlarının, birkaç gün önce Metehan sınır kapısında tespit ettiği ayrellilerden sonra, Rum plakalı bir kamyonla, Yeşil Hat Tüzüğü’nün gerekleri yerine getirilmeden Güney Kıbrıs’a geçirilmeye çalışılan domates ve sebze ele geçirdiği bildirildi.
Kamyonda özellikle domatesin yer aldığı 342 kasa sebze tespit edildiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum gümrük memurlarının, dün öğleden sonra, toplam değeri 3 bin 800 Euro olan sebze tespit ettiğini yazdı.
Gazete, söz konusu sebzenin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ilgili belgesiyle, Yeşil Hat Tüzüğü’nün gerektirdikleri yerine getirilmediği için Güney Kıbrıs’a geçirilmesine izin verilmediğini belirti.
Kamyonda yer alan ürünlere, Rum gümrük memurları tarafından el konulduğunu yazan gazete, gümrük makamlarının daha sonra olay için 2 bin, aracın iadesi için ise 500 Euro para cezası kestiğini yazdı.
(FK/HA)

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