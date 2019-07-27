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Yeşil Hat Bölgesinin Canlandırılması Projesi

Lefkoşa, 27 Temmuz 19 : Rum İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa Rum Belediyesi yetki alanı içerisinde bulunan ve Yeşil Hat boyunca yer alan bölgelere yerleşimin artırılması için yeni bir destek planı açıkladı.

Yeşil Hat Bölgesinin Canlandırılması Projesi

Lefkoşa, 27 Temmuz 19 : Rum İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa Rum Belediyesi yetki alanı içerisinde bulunan ve Yeşil Hat boyunca yer alan bölgelere yerleşimin artırılması için yeni bir destek planı açıkladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:02
Yeşil Hat Bölgesinin Canlandırılması Projesi

Lefkoşa, 27 Temmuz 19 : Rum İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa Rum Belediyesi yetki alanı içerisinde bulunan ve Yeşil Hat boyunca yer alan bölgelere yerleşimin artırılması için yeni bir destek planı açıkladı.

Alithia gazetesi, Lefkoşa Rum Belediyesi sınırları içerisinde ve Yeşil Hat boyunca yer alan bölgelerde ikametgah alımında bulunacak kişilere yönelik maddi destek programının açıklandığını yazdı.

Habere göre, bu bölgelerden ev almak isteyen kişilerin alacakları kredi miktarının belli bir oranı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak.

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Gazete, verilecek ödenek miktarının alınan kredinin en fazla yarısı kadar olabileceği ve verilecek ödeneğin aile sayısı ve yapısına göre farklıklar göstereceğini de vurguladı.

(SB/FEZ)

 

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