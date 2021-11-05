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“Yeşil Hat’ta Elektronik Göz” için imzalar atıldı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) KKTC ile Güney Kıbrıs sınırları arasındaki Yeşil Hat’tı 24 saat esasıyla gözlemleme ve denetlemesine olanak tanıyacak İsrail yapımı C4İ tipi elektronik sistem için dün imzalar atıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 13:45
“Yeşil Hat’ta Elektronik Göz” için imzalar atıldı

Alithia’nın “İsrail İle Çok Önemli Anlaşma… 24 Saat İzlemek İçin Ateşkes Hattına Elektronik Göz” başlıklı haberine göre, Rum Savunma Bakanlığı’nın, kaçak mülteci, kaçakçılık ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek maksadıyla son birkaç yıldır İsrail’den almayı planladığı sistem için gerekli imzalar dün Rum Savunma Bakanlığı’nda atıldı.

Rum haber kaynaklarının “C4İ” tipi olduğu bilgisini verdiği sistemin alımı ve kurulumu ile ilgili anlaşmaya, İsrail Uluslararası Savunma İşbirliği (SIBAT) Müdürü emekli Tuğgeneral Yair Kulas ve Rum Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Andreas P. Lukas imza attı.

Yair Kulas’ın Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği ve muhatabı Lukas ile Güney Kıbrıs-İsrail savunma ve güvenlik ilişkileri ve işbirliğinin artırılması ile ilgili konuları da görüştüğü kaydedildi.

“KURULUM, MAKUL BİR ZAMANDA BAŞLAYACAK 3 YILDA TAMAMLANACAK”

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Hristos Pieris RİK’e yaptığı açıklamada “bu elektronik sistem yetkili bakanlık tarafından bir yıldan beridir inceleniyordu. Sistemin Yeşil Hat’tın seçilen noktalarına yerleştirilmesine imzaların atılmasından sonra makul bir zamanda başlanacak ve üç yıl içerisinde tamamlanacak” dedi. Sistemin, montajın tamamlandığı noktalarda işletilmeye başlanacağını ve Yeşil Hat’tın, başka türlü gözlemlenmesi zor olan kör noktalarına öncelik verilmesinin beklendiğini ekledi.

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Yeşil Hat’tı 24 saat esasıyla gözlemleyecek olan sistemin toplam maliyetinin 27 milyon 500 bin Euro olacağını ve kullanacak RMMO personelinin eğitimine halihazırda başlandığını kaydeden Pieris şunları da ekledi:

“Sistem, yerleştirileceği Yeşil Hat’tan 24 saat görüntü aktaracak.  Milli Muhafız Ordusu’nun harekât hazırlık durumunu güçlendirecek kaçakçılığın ve kaçak mültecilerin veya uyuşturucu gibi diğer yasadışı faaliyetlerin bastırılmasına katkı sağlayacak.”

SİSTEM ANA MERKEZİ RMMO’DA OLACAK

Haberi “Yeşil Hat Geçilmez” başlığıyla aktaran Politis, Lukas’ın açıklamasını kaynak göstererek, günde 24 saat çalışacak sistemin toplayacağı görüntülerin önce, sistemin ana merkezinin yer alacağı RMMO’ya gönderileceği, burada gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, kaydedilen içeriğe göre Polis veya İtfaiye’ye iletileceği bilgisini aktardı.

“CASUS VAN İLE İLİNTİSİ VAR MI?”

Haravgi “Hükümetin, Yeşil Hat’tın Gözlemlenmesi İçin İsrail Şirketi İle Anlaşması” başlıklı haberinde Pieridis’in, sistemi kullanacak personelin halen seçilmiş olduğunu söylediğine dikkat çekerek “bu da şu soru işaretlerini yaratıyor: İsrail sistemlerinin yerleştirilmesi görüşmeleri ne zaman başladı? Savvas Angelidis’in bakanlık zamanında mı? Acaba casus van ile ilgili şirketin İsrail sistemleri ile herhangi bir ilintisi var mı?” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 05.11.2021 15:37
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