Yeşil Hat üzerinden kaçak mülteci konusu AB’ye taşındı

Fileleftheros gazetesi, “MED 5” isimli birliği oluşturan Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Malta’nın, bugün gerçekleştirilecek AB İçişleri ve Adalet Konseyi toplantısı çerçevesinde AB Göçmen Konuları Komiseri Ylva Johansson’a ortak bir mektup göndererek Yeşil Hat üzerinden AB’ye kaçak mülteci geçişinin AB’nin ortak sorunu olduğu görüşünü ilettiklerini yazdı.
Fileleftheros gazetesi, “MED 5” isimli birliği oluşturan Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Malta’nın, bugün gerçekleştirilecek AB İçişleri ve Adalet Konseyi toplantısı çerçevesinde AB Göçmen Konuları Komiseri Ylva Johansson’a ortak bir mektup göndererek Yeşil Hat üzerinden AB’ye kaçak mülteci geçişinin AB’nin ortak sorunu olduğu görüşünü ilettiklerini yazdı.