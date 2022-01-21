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Yeşil Hat, AB Dışişleri Bakanlarının mültecilerle ilgili ortak açıklamasına girdi

AB Dışişleri bakanlarının Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta dün düzenledikleri AB’nin dış sınırlarının güvenliği konulu dünkü konferansında benimsediği ve bugün açıklanacak mülteci meselesini göğüslenmesiyle ilgili 10 maddelik bir ortak açıklamada Kıbrıs’taki Yeşil Hat’a da özel atıf yapıldığı bildirildi.

21 Ocak 2022 Cuma 10:30
Yeşil Hat, AB Dışişleri Bakanlarının mültecilerle ilgili ortak açıklamasına girdi

Fileleftheros “Yeşil Hat’tın Korunmasını İstiyorlar” başlıklı haberinde Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in çabaları üzerine ortak açıklamada “Yeşil Hat AB’nin dış sınırı değildir”, “mülteci baskısı altında kalan ülkelere destek verilmesi gerekir” ve “üçüncü taraflarca kaçak mülteciliğin siyasi bir araç haline getirilmesi ihtimalinden kaçınılması için yaptırımlar” ifadelerine yer verildiğini yazdı.
Habere göre bugün kamuoyuna açıklanması beklenen 10 maddelik ortak açıklama, AB’in dış sınırların etkin korunması ve güvenlik önlemlerinin katılaştırılması gerektiği ortak görüşüne varıldığını gösteriyor.

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Ortak açıklamanın 3’üncü maddesinde “Yeşil Hat dış sınırımız değil” ifadesine yer verilirken 5’inci maddede “dış sınırları oluşturan üye devletler, AB’nin tamamının menfaatlerini savunabilmeleri ve AB üye devletlerinin tamamının güvenliğini en üst düzeyde sağlayabilmesi için etkin şekilde desteklenmelidir” deniliyor. 

 

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Son Güncelleme: 21.01.2022 10:56
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