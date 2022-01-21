Yeşil Hat, AB Dışişleri Bakanlarının mültecilerle ilgili ortak açıklamasına girdi

Fileleftheros “Yeşil Hat’tın Korunmasını İstiyorlar” başlıklı haberinde Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in çabaları üzerine ortak açıklamada “Yeşil Hat AB’nin dış sınırı değildir”, “mülteci baskısı altında kalan ülkelere destek verilmesi gerekir” ve “üçüncü taraflarca kaçak mülteciliğin siyasi bir araç haline getirilmesi ihtimalinden kaçınılması için yaptırımlar” ifadelerine yer verildiğini yazdı.

Habere göre bugün kamuoyuna açıklanması beklenen 10 maddelik ortak açıklama, AB’in dış sınırların etkin korunması ve güvenlik önlemlerinin katılaştırılması gerektiği ortak görüşüne varıldığını gösteriyor.





