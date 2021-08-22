Yeşil dönüşüm için Güney Kıbrıs’a 2,5 Milyar Euro!

Fileleftheros söyleşiyi “Kıbrıs İklim Değişikliğinde Baş Aktör… Ursula Van Der Leyen: NextGenerationEU Kalkınma, Derinlemesine İyileşme Sağlayacak ve Kıbrıs Ekonomisinin Şeklini Değiştirecek Sağlam, Kapsamlı Bir Plan” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre yeni tip koronavirüs pandemisi öncesinde gidilen yola geri dönülemeyeceğine Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın tam da ihtiyaç duyulan yeni kalkınma planı olduğuna işaret eden Leyen “Bir yol haritası belirledik ve uygulamak için kaynaklarımız da var” dedi



“Her üye devlet yeşil dönüşümü başarabilmek için benzeri görülmemiş düzeyde ödenek alacak. Örneğin Kıbrıs, diğer fonlar da dahil, Avrupa bütçesinden 2 milyar 500 milyon Euro alacak. Bu ödenek Kıbrıs ekonomisinin daha yeşil olması ve karbon bağımlılığının azaltılması için gerekli değişiklikleri mümkün kılacak. Kıbrıs’ta NextGenerationEU kaynaklarının yüzde 41’i enerji yeterliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları gibi iklim hedeflerimizi destekleyecek.”

