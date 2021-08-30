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Girne-Lefkoşa yolunda kaza!
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Yeri’deki yangın nedeniyle hava kalitesi bozuldu

Lefkoşa’nın güneyine bağlı Yeri sanayi bölgesinde hurda araçların bulunduğu atık fabrikasında 26 Ağustos’ta çıkan yangının, bölgedeki hava kalitesini bozduğu bildirildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00
Yeri’deki yangın nedeniyle hava kalitesi bozuldu

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Haravgi gazetesi, bölgede yapılan araştırmaya göre yangın kaynaklı zehirli baca gazlarının bölgeyi etkilemeyi sürdürdüğünü ve ilerleyen günlerde de “Potamia” (Dereliköy), “Luricina” (Akıncılar) ve “Limbia” (Limya) köylerine yayılacağını yazdı.

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Son Güncelleme: 30.08.2021 11:30
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