Lefkoşa’nın güneyine bağlı Yeri sanayi bölgesinde hurda araçların bulunduğu atık fabrikasında 26 Ağustos’ta çıkan yangının, bölgedeki hava kalitesini bozduğu bildirildi.
Yeri’deki yangın nedeniyle hava kalitesi bozuldu
Lefkoşa’nın güneyine bağlı Yeri sanayi bölgesinde hurda araçların bulunduğu atık fabrikasında 26 Ağustos’ta çıkan yangının, bölgedeki hava kalitesini bozduğu bildirildi.
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00
Haravgi gazetesi, bölgede yapılan araştırmaya göre yangın kaynaklı zehirli baca gazlarının bölgeyi etkilemeyi sürdürdüğünü ve ilerleyen günlerde de “Potamia” (Dereliköy), “Luricina” (Akıncılar) ve “Limbia” (Limya) köylerine yayılacağını yazdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.