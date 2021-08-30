Yeri’deki yangın nedeniyle hava kalitesi bozuldu

Haravgi gazetesi, bölgede yapılan araştırmaya göre yangın kaynaklı zehirli baca gazlarının bölgeyi etkilemeyi sürdürdüğünü ve ilerleyen günlerde de “Potamia” (Dereliköy), “Luricina” (Akıncılar) ve “Limbia” (Limya) köylerine yayılacağını yazdı.