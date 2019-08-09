Yeniden birleşme ve barış yürüyüşü

Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin gecikmeksizin yeniden ve derhal başlamasının, Gutteres çerçevesi temelinde uluslararası konferansın toplanmasının önemine vurgu yapmak amacıyla dün akşam “Barış ve Yeniden Birleşme Yürüyüşü” gerçekleştirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, etkinliğin, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs tarafından, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütlerin de desteğiyle, dün akşam Lokmacı Barikatı olarak bilinen Ledra Caddesi’nde (Uzun Yol) gerçekleştirildiğini yazdı.

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından onaylanan, hem Türkçe hem de Yunanca okunan, aynı zamanda bugün liderlere verilecek olan bildiride, “iki yıldan fazladır var olan ilerleme eksikliğinin, bölünmenin derinleştirilmesini tehdit ettiği ve yeni oldubittileri empoze ettiği, bu nedenle iki liderin, herhangi bir önkoşul olmaksızın, BM Genel Sekreteri’nin önerdiği gibi çerçeve üzerinde çalışmayı kabul etmeleri gerektiğine” vurgu yapıldığı belirtti.



Habere göre etkinlik sırasında, her iki lidere, müzakere masasına dönmeleri ve çözüm isteyen Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların seslerini duymaları çağrısı da yapıldı.Gazete etkinliğin ayrıca, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden barış aktivisti Natalie Christopher’e ithaf edildiğini de belirtti.