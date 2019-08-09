banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99005
ALTIN
266.201
DOLAR
5.4946
STERLİN
6.6258
EURO
6.1548
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Yeniden birleşme ve barış yürüyüşü

Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin gecikmeksizin yeniden ve derhal başlamasının, Gutteres çerçevesi temelinde uluslararası konferansın toplanmasının önemine vurgu yapmak amacıyla dün akşam “Barış ve Yeniden Birleşme Yürüyüşü” gerçekleştirdiği belirtildi. 

Yeniden birleşme ve barış yürüyüşü

Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin gecikmeksizin yeniden ve derhal başlamasının, Gutteres çerçevesi temelinde uluslararası konferansın toplanmasının önemine vurgu yapmak amacıyla dün akşam “Barış ve Yeniden Birleşme Yürüyüşü” gerçekleştirdiği belirtildi. 

09 Ağustos 2019 Cuma 07:44
Yeniden birleşme ve barış yürüyüşü

Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin gecikmeksizin yeniden ve derhal başlamasının, Gutteres çerçevesi temelinde uluslararası konferansın toplanmasının önemine vurgu yapmak amacıyla dün akşam “Barış ve Yeniden Birleşme Yürüyüşü” gerçekleştirdiği belirtildi. 
Haravgi gazetesi, etkinliğin, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs tarafından, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütlerin de desteğiyle, dün akşam Lokmacı Barikatı olarak bilinen Ledra Caddesi’nde (Uzun Yol) gerçekleştirildiğini yazdı.
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından onaylanan, hem Türkçe hem de Yunanca okunan, aynı zamanda bugün liderlere verilecek olan bildiride, “iki yıldan fazladır var  olan ilerleme eksikliğinin, bölünmenin derinleştirilmesini tehdit ettiği ve yeni oldubittileri empoze ettiği, bu nedenle iki liderin, herhangi bir önkoşul olmaksızın, BM Genel Sekreteri’nin önerdiği gibi çerçeve üzerinde çalışmayı kabul etmeleri gerektiğine” vurgu yapıldığı belirtti. 

banner317
Habere göre etkinlik sırasında,  her iki lidere,  müzakere masasına dönmeleri ve çözüm isteyen Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların seslerini duymaları çağrısı da yapıldı.
Gazete etkinliğin ayrıca, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden barış aktivisti Natalie Christopher’e ithaf edildiğini de belirtti. 

 

Son Güncelleme: 09.08.2019 12:04
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Yeniden Birleşme Ve Barış Yürüyüşü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de sürate karşı üçlü radar uygulaması
Güney'de sürate karşı üçlü radar uygulaması
Batı Nil Virüsü’ne karşı Kanlıdere ve Civarı ilaçlandı
Batı Nil Virüsü’ne karşı Kanlıdere ve Civarı ilaçlandı
Dış Rumlar Kongresi
Dış Rumlar Kongresi
Erenköy Direnişi yıldönümü törenlerini kınadılar
Erenköy Direnişi yıldönümü törenlerini kınadılar
“ Kritik görüşmenin barometresi Akıncı’nın izleyeceği çizgi”
“ Kritik görüşmenin barometresi Akıncı’nın izleyeceği çizgi”
Akıncı ve Akar’ın açıklamaları rum basınında
Akıncı ve Akar’ın açıklamaları rum basınında
İlk Belirlemelere Göre Natalie Christopher’in Ölüm Sebebi Yüksekten Düşme
İlk Belirlemelere Göre Natalie Christopher’in Ölüm Sebebi Yüksekten Düşme
Güney’de Batı Nil Virüsü vakası yükseliyor
Güney’de Batı Nil Virüsü vakası yükseliyor
Güney’de üçüncü Batı Nil Virüsü vakası
Güney’de üçüncü Batı Nil Virüsü vakası
Hidrokarbon Konusunun Masaya Konulmasını Reddedecek
Hidrokarbon Konusunun Masaya Konulmasını Reddedecek

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim