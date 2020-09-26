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Yeni Tip Koronavirüsün Bulaşma Göstergesi Yükseldi

Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.): Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre epidemiyolojik bulgular, yeni tip koronavirüsun Güney Kıbrıs’taki bulaşma göstergesinin, son iki haftada kabul edilebilir oran olan 1:1’den 1:1,26 ile 1:2,56’ya yükseldiğini, yani pozitif çıkan bir kişinin virüsü birden fazla kişiye bulaştırdığını ortaya koydu.

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:40
Yeni Tip Koronavirüsün Bulaşma Göstergesi Yükseldi
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Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.): Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre epidemiyolojik bulgular, yeni tip koronavirüsun Güney Kıbrıs’taki bulaşma göstergesinin, son iki haftada kabul edilebilir oran olan 1:1’den 1:1,26 ile 1:2,56’ya yükseldiğini, yani pozitif çıkan bir kişinin virüsü birden fazla kişiye bulaştırdığını ortaya koydu.
Fileleftheros “Bulaşma Göstergesi Yükseldi… 1:1,5’i Aştı… 14 Hasta Hastanede… Yeni Vaka Sayısı 8” başlıklı haberinde, dün yapılan resmî açıklamada, bulaşma göstergesinin yükseldiği, şu anda Mağusa’daki referans hastanesinde 14 kişinin tedavi edilmekte olduğu, dün 8 yeni pozitif vaka saptandığı ve virüsün Rum futboluna gittikçe daha sık ‘saldırmakta olduğu” bilgisi verildi.
Habere göre dün saptanan vakalar arasında yine bir futbolcu olması nedeniyle Rum Sağlık Bakanlığı ile Futbol Federasyonu (KOP), soyunma odaları ve hijyen önlemlerinin uygulanamadığı diğer yapıların kapatılması kararı aldı. Ayrıca bütün kategorilerden 7 bin futbolcuya test programı başlatıldı.
Resmî açıklamaya göre, 1 Temmuz’dan 22 Eylül’e kadar toplam 622 yeni vaka saptandı. Bunlardan yüzde 36’sı seyahat hikâyesi olan kişiler, yüzde 56’sı ise yerel bulaşma. Vakaların yüzde 8’inin virüsü nasıl aldığı araştırılıyor. 
Pandeminin başladığı Mart ayından 22 Eylül’e kadar yeni tip koronavirüsten 29 kişi öldü. Virüsün görüldüğü yaş ortalaması 39, yüzde 52,3’ü erkek, yüzde 47,7’si kadın. Vakaların yüzde 7,4’ü (120 kişi) bebek ve 17 yaş altı çocuk. Vakaların yüzde 73’ü 18-59 yaş aralığında, yüzde 18,7’si 60 yaş ve üzeri.  Yerel bulaş ile virüs alan kişi sayısı bin 28.  (Gazetenin ifadesiyle) bin 428 kişinden yüzde 72’sinin epidemiyolojik hikâyesi biliniyor. Vakaların yüzde 13,4’ü hastanede tedavi aldı. Tedavi edilen hastaların yaş ortalaması 62 ve bunların yüzde 63,1’i erkek. 22 Eylül’e kadar yapılan toplam test sayısı 357 bin 416 (her 100 bin kişide 40 bin 805,6). Bugüne kadar pozitif olduğu saptanan –dün saptanan 8 yeni vaka dâhil) bin 671 kişinin yüzde 40,9’u asemptomatik.

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Aynı gazete Rum Maliye Bakanlığı’nın, 3 milyon Euro’nun üzerinde olduğu tahmin edilen koronavirüs testi ve temas takibi masraflarının bir kısmını karşılamak üzere Rum Meclisi’nin ilgili komitesinden 2 milyon 690 bin Euro’luk ödeneğin serbest bırakılmasını istediğini haber verdi. 
Politis ise birinci lig futbol kulüplerinden “Nea Salamina” ve “Ethniko Ahnas” futbolcu ve diğer ekip üyelerine bulaşan yeni tip koronavirüsün dün de “Omonia” kulübüne sıçradığını,  bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını yazdı.
Öte yandan Alithia “Sahte Koronavirüs Belgesi… İngiliz Üslerinin İki Barikatında Tutuklamalar… 8 Sahte Test İle İlgili Birbirinden Ayrı Üç Durum” başlıklı haberinde, İngiliz üsleri gümrük ve muhaceret memurlarının  Beyarmudu ve Akyar sınır kapılarında yapılan test sonucu negatif belgesi kontrolünde, üç ayrı durumda 8 sahte belge saptadığını  yazdı.
Gazete Dikelya üssü Gümrük ve Muhaceret şefi Adam Chatfield’in açıklamasına dayanarak, 8 belge ile ilgili birbirinden bağımsız üç mesele saptadıklarını, bunlardan hiçbirinin henüz yargıya intikal etmediğini, 2’sinin mahkemeye sevki için incelemelerin devam ettiğini belirtti.  
(ŞA/ÖK) 
 

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