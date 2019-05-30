Yeni Rum Adalet Bakanı Savvidis

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Avukat Yeorgios Savvidis yeni Rum Adalet ve Kamu Düzeni bakanı olarak atandı.
Rum radyosu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yeni Adalet ve Kamu Düzeni bakanı olarak Savvidis’i atadığını duyurdu.
(SB/FEZ)
Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Avukat Yeorgios Savvidis yeni Rum Adalet ve Kamu Düzeni bakanı olarak atandı.
Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Avukat Yeorgios Savvidis yeni Rum Adalet ve Kamu Düzeni bakanı olarak atandı.
Rum radyosu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yeni Adalet ve Kamu Düzeni bakanı olarak Savvidis’i atadığını duyurdu.