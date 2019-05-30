Yeni Rum Adalet Bakanı Savvidis

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Avukat Yeorgios Savvidis yeni Rum Adalet ve Kamu Düzeni bakanı olarak atandı.

Rum radyosu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yeni Adalet ve Kamu Düzeni bakanı olarak Savvidis’i atadığını duyurdu.



Habere göre,1959 yılında Mağusa’da doğan ve1974 yılından beridir de Limasol’de ikamet eden Savvidis, 35 yıldır avukatlık yapıyor.(SB/FEZ)