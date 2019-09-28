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Yeni “McKenzy Binası” yine bir Kıbrıs Türk malına…

Yeni “McKenzy Binası” yine bir Kıbrıs Türk malına…

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:34
Yeni “McKenzy Binası” yine bir Kıbrıs Türk malına…

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Güney’de kalan Kıbrıs Türk mallarının “vasisi” sıfatıyla, Kıbrıslı Türk mal sahibinin yargı mücadelesini kazanması üzerine geçen mart ayında yıkılan Larnaka’daki düğün-organizasyon merkezi “McKenzy Binası”nın,  Larnaka’daki Faneromeni Caddesi üzerindeki yine bir Kıbrıs Türk malı üzerine inşa edilmesine onay verdiği ancak bölge sakinlerinin itiraz ettiği bildirildi. 
Haravgi’nin “Yeni McKenzy Binası Faneromeni Caddesi’ndeki Kıbrıs Türk Arsasına… Bölge Sakinleri Tepki gösteriyor ve Kurumlar Nezdinde Girişimde Bulunuyor” başlıklı haberine göre yıkılan “McKenzy Binası” sahiplerinin talebi üzerine sözde “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” tarafından onay verilen Kıbrıs Türk malı arsa, Larnaka-Faneromeni Caddesi üzerinde, Ayiu Yeorgiu Makri şapelinin karşısında ve Larnaka Tuz Gölü’nün kuzey kıyısında bulunuyor.

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Gazete bölge sakini Rumların halihazırda Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”ne, meclise, Larnaka Kaymakamlığı’na; Larnaka Belediyesi’ne, Ombudsman’a, siyasi partilere ve Çevre Komiseri’ne  mektup göndererek söz konusu arsaya davet-organizasyon binası inşa edilmesine kesinlikle karşı olduklarını ilettiklerini yazdı.
Habere göre bölge sakinleri, söz konusu yere davet-organizasyon salonu inşa edilmesi halinde ses kirliliğinin, araç trafiği v.b. artacağı için yaşam kalitelerinin ve doğal çevrenin de olumsuz etkileneceğine vurgu yapıyor. 
 

Son Güncelleme: 28.09.2019 13:41
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