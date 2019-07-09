Yavuz’un Karpaz açıklarına gelmesine tepki..

Yavuz sondaj gemisinin dün Karpaz açıklarına ulaşması, Fatih sondaj gemisinin 2 aydır Baf açıklarında, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ise Limasol’un güneyinde yer alması Rum basınında “volta atma”, “kuşatma” ve “Ada etrafında Türk üçgeni” yorumlarıyla verildi.

Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılar tarafından sağlanıyor olmasına da dikkat çeken Rum basını, Yavuz’un, Fatih ve Barbaros’un aksine karaya 12 deniz milinden daha yakın mesafede demirlemesinin Rum Yönetimi’nin tepkisine neden olduğuna dikkat çekti.

Politis, Türk sondaj ve araştırma gemilerinin ada etrafındaki konumlarının gösterildiği haritayla desteklediği haberi “Kıbrıs MEB’inde Türk Üçgeni… Türkiye Yavuz’un Karpaz’a Gelmesiyle Kıbrıs’ı Çevreledi” başlığıyla manşete çıkardı.

Habere göre, Rum Yönetimi, Yavuz’un konumlandığı noktaya “Kıbrıs’ın doğusunda, Karpaz yarımadasının deniz bölgesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karasuları içerisinde yeni Türk yasadışı sondaj girişimi” iddiasıyla tepki gösterdi.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, ”Türkiye tarafından egemenlik haklarımızın tekrarlanan ihlalleri tırmandırılıyor” iddiasında bulundu. Türkiye’nin, “uluslararası hukuka aykırı ve Avrupa Birliği’ni dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler yarattığı” savunuldu.

Türkiye’nin KKTC tarafından yetkilendirilmiş olmasına “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de, KKTC hükümeti de yasadışı” diyerek itiraz eden Rum Yönetimi, Türkiye’yi “Kıbrıs sorununda BM kararları temelinde diyaloga” çağırdı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi’nin, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bütün aşamalarına doğrudan ve ciddi yansımaları olacağı, AB’nin uygun tedbirler alarak cevap vereceği” söylenen 20 Haziran 2019 tarihli kararı da hatırlatıldı.

Rum Yönetimi’nin, AB’nin Türkiye’ye karşı tedbir almasını beklerken KKTC’deki gelişmeleri “Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin, derin bataklığa saplanması nedeniyle müdahale edemeden izlediğini” yazan gazete, “müzakerelerin derin bataklığa saplanmasına” gerekçe olarak da Fatih sondaj gemisinin Baf açıklarına gelmesini gösterdi.

Gazete, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs konuları koordinasyon ofisi kurulduğunu ilan etmesinin ardından dün de Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini açıkladığına dikkat çekti.

Gazete devamla Yavuz’un Karpaz açıklarına gelmesinin AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin tepkisine neden olduğunu belirtti.

Ada’nın batısında devam eden sondaj faaliyetlerinin başlamasından iki ay sonra, bu ikinci sondaj girişiminin, Güney Kıbrıs’ın sözde egemenlik haklarının ihlalini tırmandırma olduğunu savunan Mogherini’nin Avrupa Konseyi’nin 20 Haziran kararını ve “Türkiye’ye karşı uygun yaptırım seçeneğini” hatırlattığına işaret etti.

“HÜKÜMET ÇÖZÜM İÇİN YOĞUN DİYALOĞU HATIRLADI”

Haravgi manşet haberine “Türk Sondaj Gemileri Tarafından ‘Kuşatma’” başlığını attı.

“Kıbrıs’ın dün itibarıyla Türk sondaj gemilerinin ‘kuşatması’ altında bulunduğunu, Baf’ın Batısı’ndaki Fatih’ten sonra Türkiye’nin, yaptırım uyarılarına rağmen, Karpaz yarımadasının güneyinde araştırma sondajı yapacak Yavuz’u bölgeye indirdiğini” savunan gazete, AB ve Moskova’nın gerilimin tırmanmasından endişe belirttiğine işaret ederek, “hükümet çözüm için yoğun diyaloğu hatırladı” ifadesini kullandı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamayı da aktaran gazete, “Hükümet Ankara’yı, sorunların göğüslenmesinin tek yolunun derhal ve kararlılıkla BM kararları ve AB ilkeleri temelinde yoğun ve etkin diyaloğa girmek olduğunu anlamaya ‘çağırdı” ifadesini kullandı.

Filelefthefos manşet haberini “Mogherini’nin Yeni Uyarısı… Ankara’ya, Kıbrıs’la Tam Dayanışma İçerisinde Yaptırımlar Geliyor Hatırlatması Yaptı” başlığıyla aktardı.

Türkiye tarafından yayımlanan Navtex’te adı geçen “Vos Prime” ve “Vos Prince” isimli destek gemilerinin sahibi Vroon Offshore Services isimli Hollanda şirketiyle iletişime geçtiğini yazan gazete, “Yavuz’un sondaj yeriyle ilgili Türkiye ve Kıbrıs arasındaki siyasi hassasiyetleri biliyoruz. Bu nedenle gemilerimiz Yavuz’un operasyonlarına destek vermeyecek” cevabını aldığını iddia etti.

Mogherini’nin açıklaması ile Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamayı aktaran gazete, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Kıbrıs Türk tarafının çatışma tehlikesinden kaçınılması için esneklik gösterdiği; hidrokarbonlar sorununun, sondaj için yetkilendirilen şirketlerle çözülebileceği” açıklamasıyla Rum Yönetimi’ne enerji konusunda yeniden saldırdığını savundu.

Sabah gazetesinin “S-400’ler Anamur’a” başlığı altında verdiği haberden alıntı yapan gazete, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzelerini konuşlandıracağı bölgelerle ilgili tercihleri ile mesaj vermek istediği yorumunu yaptı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1’inci Ekonomi Konferansı’na davetli olmasına karşın adının protokol konuşmaları listesinde yer almaması üzerine yaşanan polemik ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun dünkü açıklamasına da yer verdi.