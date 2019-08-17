Türkiye’nin, denizaşırı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesi için, beşinci gemisini de aldığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, “Yavuz’a Yeni Destek” başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye’nin iki sondaj platformunun desteklenmesi için teknik olarak gereken en az altı özel gemi sayısını tamamlamaya çalıştığını yazdı.
Haberinde, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine ayrıntılı bir şekilde yer veren gazete, “Barbaros” araştırma gemisinin de tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inden ayrıldığını iddialarına ekledi.