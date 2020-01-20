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Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerine Güney Kıbrıs’tan tepkiler

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) bulunan 8’inci parsele demir atması, Güney Kıbrıs’ta yoğun tepkiyle karşılandı.

Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerine Güney Kıbrıs’tan tepkiler

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) bulunan 8’inci parsele demir atması, Güney Kıbrıs’ta yoğun tepkiyle karşılandı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:55
Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerine Güney Kıbrıs’tan tepkiler

Fileleftheros gazetesi “8’inci Parsele Demir Attı – Türkiye Yavuz’u Kıbrıs’ın Güneyine Hali Hazırda Tahsis Edilmiş Bölgeye Gönderdi – Türkiye Korsan Devlet Olma Yönünde” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 8’inci parsele gönderdiğini belirterek, Rum hükümeti ve siyasi partilerden konuya ilişkin yapılan açıklamaları yansıttı.
Gazete, Türkiye’nin hali hazırda Total-Eni şirketlerine tahsis edilmiş parsele Yavuz sondaj gemisi göndermesinin Kahire’de yapılan enerji forumuna tepki koymak, Fransa ve İtalya’nın tepkisi ölçmek ve bölgede kendi çıkarlarını koruduğunu göstermek gibi amaçları olabileceğini belirterek, Rum hükümetinin diplomasi dışında başka tepki verebileceği bir yol olmadığının ise bilincinde olduğunu yazdı.
Türkiye’nin, Nisan ayında KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kıbrıs Türk toplumuna da mesaj vermeyi ve doğal gaz sorununun Kıbrıs sorununun çözümüyle çözüme kavuşabileceği mesajını da iletmeyi amaçlamış olabileceği yorumunda bulunan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ile İkili İlişkiler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes’in açıklamalarına yer verdi.
Öte yandan Rum Başkanlık Sarayı ve siyasi partileri dün yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini 8’inci parsele göndermesini kınadılar.
Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin AB ve uluslararası toplumun çağrılarına rağmen uluslararası hukuku çiğnemeye ve yasa dışı eylemlerde bulunmaya devam ettiği iddiasında bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de korsan devlet olma yolunda ilerlediği öne sürülürken sondajların Kıbrıslı Türklerin yararına ve KKTC’den izinle yapıldığı argümanlarının ise “dayanaksız, yasadışı ve geçersiz olduğu” iddia edildi.
RUM SAVUNMA BAKANI: “MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASINA KATKI KOYMUYOR”
Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Türkiye’nin söz konusu eyleminin Kıbrıs sorununun çözümü için özlü müzakerelerin yeniden başlamasına katkı sağlamadığını söylediğini yazdı.
Habere göre Angelidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlayacak bir çözüm bulunması için çabaladığı” iddiasında bulunurken, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerinin ise, müzakerelerin yeniden başlamasına imkan vermediği iddiasını yineledi.

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PARTİLER
Gazete, Rum siyasi partilerinin de dün yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini 8’inci parsele göndermesini kınadıklarını yazdı.
AKEL’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin bu eylemiyle “bugüne kadarki gerçekleştirdiği tüm kışkırtma düzeylerini aştığı” iddia edilerek, Yavuz gemisinin gönderildiği 8’inci parselin, Türkiye’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği alanın dahi dışında bulunduğu savunuldu.
Türkiye’nin bu eylemlerine BM ve AB’nin yeterli tepkiyi göstermediğine dikkat çekilen açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inin ne yazık ki koruma altında olmadığının bir kez daha ortaya çıktığı ve Rum hükümetinin bu yönde ciddi adımlar atması gerektiğini de vurgulandı.
Rum Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı tarafından yapılan açıklamalarda da Türkiye’nin eylemi kınanırken, Rum hükümetinin ülke egemenliğini korumakta yetersiz kaldığı ifade edildi.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “Bize 8’inci Parselden Gaz Vaat Ediyorlar – Yarısını Size Vereceğiz – Türkiye’nin Eylemi Korsanvari”
Haravgi: “Türkiye Tepkilere Rağmen Yavuz’u 8’inci Parsele Gönderdi”
Alithia: “Türkiye Dışişleri Bakanlığı ‘Yabancının Cebinin Hovardası’ – Türkiye Korsan Devlet”
 

Son Güncelleme: 20.01.2020 13:10
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sondaj Gemisinin Faaliyetlerine Güney Kıbrıs’tan TepkilerYavuz Sondaj Gemisi
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