banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101203
ALTIN
274.284
DOLAR
5.6800
STERLİN
7.0798
EURO
6.2725
Kilise çanı meselesinde aranan kişi tutuklandı
KİLİSE ÇANI HIRSIZLIĞI
Girne’de uyuşturucudan 1 tutuklu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
banner307
Flaş Haber
Sahte doktor tutuklandı
Kapat

“Yavuz gitti ama neden gitti…”

Karpaz açıklarında Karpaz-1 hedefinde haziran başlarından beridir sondaj çalışması yapan Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarına son vererek bölgeden ayrıldığı, Mersin açıklarında yeni görev emri beklediği haberi, Rum basınında “neden gitti?” sorusuna neden oldu.

“Yavuz gitti ama neden gitti…”

Karpaz açıklarında Karpaz-1 hedefinde haziran başlarından beridir sondaj çalışması yapan Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarına son vererek bölgeden ayrıldığı, Mersin açıklarında yeni görev emri beklediği haberi, Rum basınında “neden gitti?” sorusuna neden oldu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:22
“Yavuz gitti ama neden gitti…”

Karpaz açıklarında Karpaz-1 hedefinde haziran başlarından beridir sondaj çalışması yapan Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarına son vererek bölgeden ayrıldığı, Mersin açıklarında yeni görev emri beklediği haberi, Rum basınında “neden gitti?” sorusuna neden oldu.
Alihtia “Türk Sondaj Gemisi Karpaz’ı Terk Etti ve Mersin Açıklarına Gitti… Yavuz Gitti (Ama Neden?)” başlığıyla aktardığı haberinde, Yavuz’un bölgeden ayrıldığını Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de doğruladığını ancak Türk tarafından resmî bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.
Habere göre Hristodulidis, Yavuz’un bölgeden ayrılması hakkında yorum veya değerlendirme yapmaktan kaçınmakla birlikte  Rum makamlarının, Yavuz’un bölgeden hareket ettiğini doğrulamasına karşın, şekillenen verileri değerlendirme ve inceleme aşamasında olduğunu, bu çalışmayı tamamladığı zaman açıklama yapacağını söyledi.
Yavuz’un gittiğini ancak Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ile Fatih sondaj gemisinin yerlerinde durduğunu belirten gazete, Türk tarafının Yavuz’la ilgili ilk açıklamasının, Karpaz bölgesindeki çalışmalarının 30 Eylül’e kadar devam edeceği yolunda olduğuna işaret ederek, bu erken ayrılışına dair bazı olası senaryolara işaret etti. 
Gazeteye göre muhtemel senaryolardan biri; Yavuz’un  sondajlarını, olumlu sonuca ulaşamadan tamamlaması ve orada daha fazla durmasına bir sebep olmadığına karar vermesi şeklindedir. 
İkincisi; Yavuz’a destek ve ikmal sağlayan Norveç gemilerinin Rum yönetiminin  girişimleri üzerine TPAO ile yaptıkları sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle yaşadığı sorunlar yüzünden, sorun çözülene kadar bölgeden geçici olarak ayrılmış olmasıdır.

banner317
Üçüncüsü ise; Yavuz’un, beklenmekte olan BM Genel Kurul çalışmaları ve New York’ta Kıbrıs sorununa dair çalışmalar ışığı altında Türk  tarafının, bölgedeki durumu yatıştırmaya ve yardımcı olacak ortam yaratmaya katkı olarak gösterme manevrası çerçevesinde ayrılmış olmasıdır.
Gazete, Yavuz’un KKTC’nin verdiği ruhsat çerçevesinde Karpaz’da çalışma yaptığını ancak Fatih’in, Türkiye’nin  kendi MEB’i addettiği bölge içerisinde faaliyet gösterdiğini, Yavuz bölgeden ayrılırken  Fatih’in çalışmalarına devam etme sebebinin de bu olabileceğini ekledi. 
Haravgi, IHA haber ajansına dayandırdığı haberini “Yavuz Mersin’e Döndü Direktif Bekliyor” başlığı altında özetledi.
Aynı gazete, Türk ordusunun 22 Eylül’e kadar Akdeniz ve Ege’de gerçek mermilerle, Kararlılık 2019 kod isimli tatbikat icra edeceğini, 16 Eylül’de başlayan tatbikat ile, Doğu Akdeniz’de emrivakilere müsaade etmeyeceği mesajını vermekte olduğunu yazdı.
Politis de IHA kaynaklı haberi “Yavuz Mersin’de… Fatih ve Barbaros Yerinde Duruyor… Türk Medyası Yavuz Sondaj Gemisinin Karpaz Açıklarındaki Sondajlarının İlk Turunu Tamamladığını ve Bundan Sonraki Adımlar İçin Emir Beklediğini Belirtiyor” başlık ve spotlarıyla aktardı. 
 


 

Son Güncelleme: 18.09.2019 11:32
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sondaj Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“mckenzy Binası Şirketi” Temyizde De Kaybetti
“mckenzy Binası Şirketi” Temyizde De Kaybetti
Rum Ve Slovenya Meclis Başkanları Görüştü
Rum Ve Slovenya Meclis Başkanları Görüştü
Elam’dan İslami Giysilerin Yasaklanması İçin Yasa Önerisi
Elam’dan İslami Giysilerin Yasaklanması İçin Yasa Önerisi
Turizmde Ağustos Rekoru
Turizmde Ağustos Rekoru
Güney Kıbrıs’a geçirilecek elektonik aletlerde “CE” simgesi zorunluluğu
Güney Kıbrıs’a geçirilecek elektonik aletlerde “CE” simgesi zorunluluğu
Güney Kıbrıs’ın Mısır’a İlaç Endüstrisi Açılımı
Güney Kıbrıs’ın Mısır’a İlaç Endüstrisi Açılımı
Maraş Konusunda Bm’ye Başvuru Yapılması Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor
Maraş Konusunda Bm’ye Başvuru Yapılması Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor
Türkiye’nin sözde ihlalleri BM’ye şikayet edildi
Türkiye’nin sözde ihlalleri BM’ye şikayet edildi
İngiliz Yüksek Komiseri: “Müzakerelerde rol ve söz sahibi olmak istiyoruz”
İngiliz Yüksek Komiseri: “Müzakerelerde rol ve söz sahibi olmak istiyoruz”
Kızılyürek’e verilen idari izin tartışma konusu oldu
Kızılyürek’e verilen idari izin tartışma konusu oldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim