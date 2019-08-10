Yatırımcılara yeni vatandaşlık kriterleri konusunda karışıklık

Yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının verilmesine ilişkin kriterlerde geçtiğimiz Şubat ayında yapılan değişiklikler konusunda karışıklık yaşandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, yeni kriterler temelinde, yatırım programı aracılığıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığına başvuran kişilerin, Rum Toprak Geliştirme Örgütü’ne(KOAG) 75 bin Euro, Araştırma, Geliştirme Kurumu’na ise yine aynı miktarı (75 bin Euro) ödemesi gerektiğini anımsattı.

Habere göre KOAG Başkanı Marios Pelekanos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, örgütün şu ana kadar 200 bin Euro’yu aşkın bir miktar topladığını belirtirken, önümüzdeki 12 ay içerisinde vatandaşlıklardan 25 milyon Euro alınacağının tahmin edildiğini söyledi.

Gazete bununla birlikte Rum Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde bu kriter üzerinde değişiklik yaptığını, başvuru sahiplerinin, artık, başvurularıyla birlikte bu iki kuruma para yatırmayacağını, başvurularının onaylanmasının ardından ve pasaportlarının kendilerine verilmesinden önce bu para miktarlarını yatıracaklarını yazdı.

Vatandaşlık başvurusu yapılması sırasında bu para miktarlarını yatıran kişilerin bulunduğuna dikkati çeken gazete, olguların değiştirilmesiyle birlikte başvuru sahiplerinin temsilcilerinin paraları geri istediğini veya escrow hesabı olarak muhafaza edilmesini talep ettiklerini belirtti.