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Yatırım Karşılığı Verilen Pasaportlar Konusu

“DİĞERLERİNİN REDDETTİĞİ KİŞİLERE PASAPORT”

Yatırım Karşılığı Verilen Pasaportlar Konusu

“DİĞERLERİNİN REDDETTİĞİ KİŞİLERE PASAPORT”

31 Mart 2019 Pazar 11:08
Yatırım Karşılığı Verilen Pasaportlar Konusu

“DİĞERLERİNİN REDDETTİĞİ KİŞİLERE PASAPORT”

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Avrupa Parlamentosu tarafından, vergi suçlarıyla mücadele edilmesi konusunda bir önlemler paketi oylanmasının akabinde, Rum kesiminin de baskı altında bulunduğu haber verildi.

Bu mevzuatın, Güney Kıbrıs’ın da benimsediği yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programı konusunda zaman zaman kayda geçirilen tepkileri gün yüzüne çıkardığını yazan Kathimerini gazetesi, Rum kesiminde ciddi endişe yaratan şeyin, hem 2018 yılının Mart ayında kurulan özel komitenin raporunda Güney Kıbrıs’a ismiyle atıfta bulunulması, hem de bunun AP tarafından da benimsenmesi olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nun Güney Kıbrıs’la ilgili ifadelerinin arkasında, AB’nin Ruslara verilen pasaportlarla ilgili rahatsızlığı bulunduğunu yazan gazete, AB’nin, özellikle Ruslara pasaport verilmesi durumlarının dışında, diğer devletler tarafından reddedilen kişilere vatandaşlık verilmesinin onaylanması taktiğinden rahatsız göründüğünü de iletti.

AP çevrelerine dayanarak, Brüksel’in vatandaşlık verilmesiyle ilgili yatırım programlarından değil de bunları hükme bağlayan çerçeveyle hem fikir olmadığını ifade eden gazete, Güney Kıbrıs’ın durumunda ise daha çok rahatsızlık yaratan şeyin, planın uygulanmasının ilk aşamasındaki durumlar olduğunu ekledi.

(İY/ÖK)                         

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