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Yatırım Programı Çerçevesinde Verilen Pasaportlar Güney Kıbrıs’ta Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor

ANASTASİADİS’TEN SAYIŞTAYA MÜDAHALE

03 Eylül 2020 Perşembe 11:24
Yatırım Programı Çerçevesinde Verilen Pasaportlar Güney Kıbrıs’ta Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor
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Güney Kıbrıs’ın yatırım programı çerçevesinde yabancılara verdiği pasaportlarla ilgili tartışmaların devam ettiği belirtti.

Rum basını, El Cezire’nin, dağıtılan pasaportlarla ilgili yayın yapmasının ardından Güney Kıbrıs’ta, iç cephede başlayan tartışmaların devam ettiğini belirterek konu hakkında yaşanan gelişmelere ve tartışmalara geniş bir şekilde yer verdi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Sayıştay Odisseas Mihailidis’in, yürütme yetkisinin sorumlulukları içerisinde olan yatırım programı konusuna müdahil olmak için tek başına karar vermesi hamlesine hemen yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gereksiz tartışmalara son vermek için, bugün,  Başsavcı’ya, Başsavcının belirleyici görev yetkileri temelinde, Yatırım Programı’nın işlev gördüğü tüm dönemi(2007’yen yeni yasal düzenlemenin onaylandığı 31.7.2020 tarihine kadar) inceleyecek 3 kişilik bir araştırma komitesinin kurulmasını önerecek.

Habere göre araştırma komitesi, yargı yetkisine de sahip olacak.

Gazete bu gelişmenin, “Sayıştay’ın, ilgili yatırımların doğru vergilendirip vergilendirmediği konusunu denetlemeyle yetinmesi” gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, yaptığı açıklamada Rum Sayıştayı, hükümet politikası belirleme girişiminde bulunmak ve Başsavcı’ya şantaj yapmakla suçladı.

Kusios katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada Sayıştay Odisseas Mihailidis’e sert eleştiriler yöneltirken, Mihailidis’in, hükümetin Başsavcılıktan istediği, bu konuların  Sayıştaylığın yetkisinde olup olmadığına dair  uzman görüşünü beklemesi gerektiğini de ifade etti. 

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POLİS MECLİSTEN BELGELERİ İSTEDİ

Alithia gazetesi aynı haber çerçevesinde, Rum polisinin, El Cezire’nin, gizli belgeleri sızdırması konusunda yaptığı araştırma çerçevesinde Rum Meclisi Genel Müdürü’nden, dosyaları talep etmesinin ve bu dosyaların verilmemesi durumunda ilgili yasanın uygulanacağı şeklindeki talimatta bulunmasının tepkilere neden olduğunu yazdı.

Habere göre muhalefet partileri olayın başka yöne çekilmesi gerekçesiyle polisin belge talep etmesine tepki gösterdiler.

Gazete bahse konu belgelerin, 115 tane vatandaşlıkla ilgili olduğunu belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi Rum Meclisi’nin, polisin, derhal ilgili dosyaların verilmesine ilişkin talimat belgesini ret ederek, konu için 3 hukukçudan görüş alınmasına karar verdiğini yazdı.

(FK/ŞEB)

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Son Güncelleme: 03.09.2020 11:30
Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis
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