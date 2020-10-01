Yaşları 10 İle 17 Arasında Değişen 10 Çocuk Okul Kundakladı

Lefkoşa, 1 Ekim 20 (.): Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
(GE/GÜL)
Lefkoşa, 1 Ekim 20 (.): Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.
Lefkoşa, 1 Ekim 20 (.): Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
(GE/GÜL)