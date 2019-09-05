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Yargıçların eğitilmesi için okul

Güney Kıbrıs’ta, yargıçların eğitilmesi amacıyla Yüksek Mahkeme içerisinde “Yargıçlar Okulu” açılıyor.

Yargıçların eğitilmesi için okul

Güney Kıbrıs’ta, yargıçların eğitilmesi amacıyla Yüksek Mahkeme içerisinde “Yargıçlar Okulu” açılıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 07:55
Yargıçların eğitilmesi için okul

Güney Kıbrıs’ta, yargıçların eğitilmesi amacıyla Yüksek Mahkeme içerisinde “Yargıçlar Okulu” açılıyor.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis’in önerisinin ardından, “Yargıçlar Okulu”nun kurulmasına ilişkin yasa tasarısının dün Bakan Kurulu tarafından onaylandığını yazdı.

Gazete, “Yargıçlar Okulu”nun,  avukatlar ve mahkeme memurları tarafından da takip edilebileceğini belirtti.

Habere göre, Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis konu hakkında yaptığı açıklamada, okulun, mahkeme çalışanlarına yönelik düzenli eğitim de sağlayacağını ifade etti.

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Savvidis, Yargıçlar Okulu’nun kurulması ve faaliyette olmasının, hükümetin ileriye götürdüğü yargı reformu çerçevesinde hayata geçirileceğini belirtti.

Savvidis, okulun ayrıca adalet alanının çağdaşlaştırılmasına yönelik bir adımı da teşkil ettiğini söyledi.

Gazete, söz konusu okulun kurulmasının, gerek hükümet, gerekse Yüksek Mahkeme tarafından, adaletin kalitesinin garanti altına alınması için gerekli olarak addedildiğini belirtti.

Habere göre, yargıçların eğitilmesi, İrlandalı uzmanların önerileri arasında da bulunuyordu.

Son Güncelleme: 05.09.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Yargıç Okulu
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