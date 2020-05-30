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Yapılaşma Ağrotur Tuz Gölü Çevresindeki Ekosistemi Tehdit Ediyor

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Rum tarafında faaliyet gösteren “Birdlife” derneği, Güney Kıbrıs’taki önemli vahşi yaşam alanlarından ve Natura 2000 bölgelerinden biri olan Ağrotur Tuz Gölü’nün, devam eden yapılaşma nedeniyle “boğulmakta olduğu” şikayetinde bulundu. 

30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
Yapılaşma Ağrotur Tuz Gölü Çevresindeki Ekosistemi Tehdit Ediyor
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Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Rum tarafında faaliyet gösteren “Birdlife” derneği, Güney Kıbrıs’taki önemli vahşi yaşam alanlarından ve Natura 2000 bölgelerinden biri olan Ağrotur Tuz Gölü’nün, devam eden yapılaşma nedeniyle “boğulmakta olduğu” şikayetinde bulundu. 
Alithia’nın haberine göre dernekten yapılan açıklamada, özellikle Zakaki bölgesindeki mevcut yapılaşma yanında yeni ve büyük inşaat izinleri verilmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgede her bir projeye ayrı ayrı izin verildiğine, bunun sonucunda çevreye verdikleri olumsuz etkilerin göz ardı edildiğine dikkat çekti. 
Açıklamada, bölgedeki yeni yapılaşma projesinin Çerkez Çiftlik bölgesine 310 daireden oluşacak 8 apartman ve bunların havuz, park yeri, saha vb. gibi ek kullanım alanları yapılmasını öngördüğüne dikkat çekildi. Bölgedeki mevcut ve planlanan yapılarla birlikte değerlendirildiğinde bu projenin bölgenin ekosistemini tamamen değiştireceği uyarısında bulunuldu.

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Habere göre açıklamada bölgedeki mevcut yapılaşmaya da yer verildi. Fassuri’de mevcut su arkı, Zakaki’de mevcut AVM, mevcut genişleme projesiyle birlikte Limasol Limanı, yeni bir yazlık-kumarhane inşaatı, Zakaki’de 10 villa ve iki gökdelen inşaatı, bir golf sahası ve yüzlerce villa, bir güneş park kurulumu ve son olarak izin verilen Çerkez Çiftlik bölgesinde 8 apartman inşaatı.  
(ŞA/GÜL)  

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