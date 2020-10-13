Yanlış kaybı gömdüler!

“Aşşa”(Paşaköy) köyünden olan ve bugüne kadar 1974 yılında ölenlerin arasında olduğu düşünülen Savvas Aleksandru’nun, aslında kısa süre önce kimlik tespiti yapılan kayıplar arasında olduğu belirtildi.