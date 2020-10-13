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Yanlış kaybı gömdüler!

“Aşşa”(Paşaköy) köyünden olan ve bugüne kadar 1974 yılında ölenlerin arasında olduğu düşünülen Savvas Aleksandru’nun, aslında kısa süre önce kimlik tespiti yapılan kayıplar arasında olduğu belirtildi.

13 Ekim 2020 Salı 13:07
Yanlış kaybı gömdüler!
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Alithia gazetesi “Aşşa Köyündeki Yanlış Kaybın Gömülmesi” başlıklı haberinde, Savvas Aleksandru’nun annesinin,  oğlunun, diğer RMMO askerleri ile birlikte, “Kontemenos” (Kılıçaslan) bölgesinde  20 Temmuz 1974’te öldüğünü öğrendiğini, Ağustos 1974’te ise kendisine gösterilen mezardan kendi çabalarıyla, oğlu olduğuna inandığı kişinin cesetini çıkardığını yazdı.

Savvas Aleksandru’ya ait olduğuna inanılan cesedin 6 Ağustos 1974’te “Aşşa” (Paşaköy) köyüne götürülerek, oradaki yeni mezarlığa gömüldüğünü yazan gazete, birkaç yıl önce ölen Aleksandru’nun annesinin, yıllarca içerisinde oğlunun bulunmadığı yanlış mezara gittiğine de dikkati çekti.

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Gazete, bulunan kemik kalıntılarına yapılan kimlik tespiti çerçevesinde, kısa bir süre önce kalıntıların Savvas Aleksandru’ya ait olduğunun belirlendiğini yazdı.

Habere göre Savvas Aleksandru’nun kalıntıları 17 Ekim tarihinde, Ay.Panteleimona Kilisesi’ndeki ayin törenin ardından Yunan Askeri Mezarlığı’na gömülecek.

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Son Güncelleme: 13.10.2020 14:18
Anahtar Kelimeler:
Paşaköy Kayıp RumSavvas Aleksandru
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