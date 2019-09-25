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Yaklaşık 15000 İngiliz, Brexit Referandumu sonrası Güney Kıbrıs’ta yaşamak için başvuru yaptı

Başvurulardan çoğu Baf’ta ikamet etmeye yönelik ve 55 yaş üstü kişiler tarafından yapıldı

Yaklaşık 15000 İngiliz, Brexit Referandumu sonrası Güney Kıbrıs’ta yaşamak için başvuru yaptı

Başvurulardan çoğu Baf’ta ikamet etmeye yönelik ve 55 yaş üstü kişiler tarafından yapıldı

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
Yaklaşık 15000 İngiliz, Brexit Referandumu sonrası Güney Kıbrıs’ta yaşamak için başvuru yaptı

Yaklaşık 15 bin İngiliz’in, 2016 yılında gerçekleştirilen Brexit referandumunun ardından Güney Kıbrıs’ta yaşamak için başvuruda bulunduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, başvurulardan çoğunun Baf’ta ikamet etmeye yönelik olduğunu ve 55 yaş üstü kişiler tarafından yapıldığını yazdı..Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’ta ikamet eden, İngiliz üsleri de dahil yaklaşık 70 bin İngiliz’in bulunduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 25.09.2019 14:17
Anahtar Kelimeler:
Brexit ReferandumuBrexit Güney Kıbrıs
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