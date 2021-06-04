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Yabancı yatırımcılara verilen pasaportların yüzde 53’ü yasadışı

Güney Kıbrıs'ta “Kıbrıs Yatırım Programı”(KEP) kapsamında yatırım karşılığında yabancılara verilen ve “altın pasaportlar” olarak da bilinen pasaportların yüzde 53’nün yasa dışı olduğu belirtildi. 

04 Haziran 2021 Cuma 11:00
Yabancı yatırımcılara verilen pasaportların yüzde 53’ü yasadışı
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Fileleftheros gazetesi “Yüzde 53 Yasa Dışı Pasaport” başlıklı haberinde, KEP kapsamında verilen pasaportların yasa dışı olup olmadıklarını araştırmak için oluşturulan Araştırma Komitesi’nin, yabancı yatırımcılara veya iş insanlarına verilen vatandaşlıkların kaldırılmasını veya iptal edilmesini istediği olayların iki katına çıktığını yazdı.
Gazete, Araştırma Komitesi’nin gelecek hafta Başsavcılığa sunacağı nihai soruşturma içerisinde cezai, disiplin, idari sorumluluklarda da artış olduğunu belirtti. 
Gazete, ara soruşturmada yüzde 51.8 olarak tespit edilen yasal çerçeve dışında verilmiş pasaport oranının, soruşturmada, yüzde 53’e yükseldiğini yazdı.

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Habere göre, Araştırma Komitesi Başkanı Mironas Nikolatas gazeteye yaptığı açıklamada altın pasaportların kaldırılmasının istendiği durum ve olayların iki katına çıktığını ifade etti. 
Gazete bir diğer deyişle ara soruşturmada 22 olan sayının 44’e yükseldiğini belirtti. 
Nihai soruşturmanın, eklerle birlikte 650 sayfadan oluştuğunu belirten gazete, yüksek risk içeren ve incelenmesi için polise gönderilen durum sayısının ise (ilk başta 112 iken) 212 olduğunu yazdı.

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Son Güncelleme: 04.06.2021 12:14
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