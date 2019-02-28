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Yabancı yatırımcı, özellikle Ruslar kaçıyor

Yabancı yatırımcı, özellikle Ruslar kaçıyor

28 Şubat 2019 Perşembe 10:33
Yabancı yatırımcı, özellikle Ruslar kaçıyor

Rum Merkez Bankası, yabancıların, özellikle Rusların Rum bankalarına yatırımlarında sürekli düşüş olduğuna dikkat çekerek, 2013’teki mevduat tıraşlaması sonrasında 11 milyar 760 milyon Euro olan yabancı sermayenin şu an 4 milyar 950 milyon Euro kaldığını açıkladı.

Fileleftheros “İki Yılda 2,44 Milyar Euro Kaldırdılar”  başlıklı haberinde başta Ruslar olmak üzere yabancıların Rum bankalarına yatırımlarında sürekli azalma olduğunu Rum bankalarından sermaye-yatırım kaçışlarının iki yıl öncesine göre 2 milyar 440 milyon Euro’ya ulaştığını yazdı

Haberde, Rus banka yatırımlarında gözlemlenen düşüşün, uluslararası çaptaki kara parayla mücadele çabasına bağlı olarak devam edeceği belirtildi.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, 11’inci Rum-Rus Hükümetler Arası Ekonomi İşbirliği Komitesi toplantısına katılmak üzere Moskova’da olduğunu, dün başlayan komite toplantısının, her iki taraftan teknokrat ve siyasilerin katılımıyla yılda bir kez düzenlendiğini yazdı.

Rum-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin son dönemde basınç altında olduğuna dikkat çeken gazete, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in kısa süre önce Rum basınında yayınlanan makalesinde “birçok konu gündeme gelecek” dediği komite toplantısının, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yarını açısından belirleyici önem taşıdığına dikkat çekti.

Gazete, Osadchiy’in son makalesinde “Kıbrıs Merkez Bankası’nın malum önlemleri ve ABD ile AB’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Kıbrıs’taki çok sayıda Rus özel ve tüzel kişiliğinin içerisinde bulunduğu durumun hiç de kolay olmadığı kaçınılmaz olarak toplantı gündeminde olacak” dediğini hatırlattı. Osadchiy, daha eski bir açıklamasında da “Rus şirketleri kovmak Kıbrıs’a yakışmadı” demişti.

Son Güncelleme: 28.02.2019 13:57
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Yabancı Yatırımcılar
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